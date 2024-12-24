https://ukraina.ru/20241224/1059923781.html

Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины - 24.12.2024 Украина.ру

Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.

2024-12-24T18:33

2024-12-24T18:33

2024-12-24T18:34

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.- Александр Константинович, западные журналисты раскрыли планы НАТО по войне с Россией в следующем году?- Так называемые миротворцы, которые гипотетически могут быть введены на Украину, хотя я с трудом представляю, где в нынешних условиях европейские страны наберут стотысячный контингент, будут использованы для укрепления боеспособности ВСУ и для обучения украинской армии. Для этого на Украине обсуждается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Недавно и британский премьер Стармер обсудил возможность отправки британского контингента на запад Украины, который будет заниматься подготовкой и боевым слаживанием ВСУ.Понятно, что этот контингент будет отнюдь не миротворческим. Миротворческими могут считаться войска, у которых есть мандат ООН, а для этого нужно согласие и России, и Украины.То есть на Украине они могут находиться только как прямые участники конфликта. Сейчас речь идет о фиксации европейскими и американскими спонсорами киевского режима их территориальных приобретений, потому что почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний. Расставаться с таким жирным куском государства Европы и США не намерены. Правобережную Украину они собираются оставить за собой.И для этого хотя там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса.- А если такое случится?- Я бы этого не исключал, потому что НАТО руками Украины провоцирует Россию на более жесткие действия. Это атаки БПЛА, теракты, политика геноцида и уничтожение мирного населения на территории Украины. Следующий шаг — это ввод оккупационных войск для повышения градуса конфронтации.- Какую роль в этих планах играет Германия, или там хотят провести парламентские выборы 23 февраля, чтобы уже новый премьер и глава МИД определяли позицию Берлина по этим вопросам?- Пока это только разговоры о вводе войск. Раньше лета прошлого года вряд ли это будет реализовано. Поэтому в Германии проведут выборы, к власти придет еще более милитаристски настроенный ХДС, СДПГ станут младшими партнерами по коалиции.Судя по риторике, Фридрих Мерц еще более решительно настроен на поддержку Украины, поэтому нельзя исключать, что часть натовского контингента гипотетически может представлять бундесвер.Сейчас в Германии идет активная милитаризация экономики, возобновление производства транспортных самолетов "Дорнье", которое было закончено еще в 2005 году. "Рейнметалл" планирует строительство новых заводов по производству техники и боеприпасов. Все крупные предприятия европейского ВПК планируют расширение производства, но это не полгода-год. На потенциал большого конфликта с Россией НАТО выйдет не раньше 2030-32 года.- Почему Мерца в СМИ называют немецким Трампом, ведь сам новоизбранный президент США выступает за прекращение конфликта на Украине?- Трамп действует как бизнесмен, если ему будет выгодно продолжать конфликт, он это сделает. Позиция Мерца и ХДС идеологически ближе позиции Республиканской партии. Плюс Мерц очень плотно интегрирован в трансатлантические бизнес-схемы: он долго был председателем немецкого отделения корпорации "Блэк Рок". Он интегрирован в глобалистские финансовые структуры. С этим связано его сходство с Трампом в отличие от Шольца.Поэтому Мерца можно осторожно называть немецким вариантом Трампа, но идеологически "Альтернатива для Германии" наиболее близка к правому крылу республиканцев, так называемой MAGA.- Сара Вагенкнехт недавно осудила "вторжение" России на Украину. В ее позиции произошла перемена, ведь раньше она выступала против поставок немецкого оружия Киеву?- Сара Вагенкнехт в последние месяцы показывает себя ярко выраженной оппортунисткой. Например, она еще полтора года назад заявляла, что никогда не пойдет в коалицию с партиями, поддерживающими киевский режим, но в Тюрингии ее партия пошла в коалицию с ХДС.И я бы не исключал того, что 23 февраля третьим партнером в коалицию пригласят не зеленых, а ее партию, потому что СДПГ и ХДС может не хватить 50% для формирования двухпартийной коалиции.Поэтому Сара Вагенкнехт ведет себя как мятущаяся интеллигенция среди народа в комедии по книге Ильфа и Петрова, пытаясь адаптироваться к новым реалиям и отобрать на электоральном поле голоса у других партий.- Дональд Трамп и Владимир Путин заявили, что не против провести очную встречу. Как эти переговоры повлияют на ситуацию на Украине и в мире?- Трампу интересно резко изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Не выслушав и не проанализировав конкретные предложения говорить о каких-то перспективах рано.- Кажется, мы сейчас наблюдаем абсолютную неопределенность во внешней политике и в том, что касается Украины.- Совершенно с вами согласен. Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Нужно дождаться его инаугурации. Стратегически планировать в политике это не его. У него есть специально обученные для этого люди. Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения.Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов.О возможных переговорах президентов России и США Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

https://ukraina.ru/20241224/1059910401.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, нато, хдс, вооруженные силы украины