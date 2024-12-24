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Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области - 24.12.2024 Украина.ру
Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
Подданный норвежского королевства Аслан Очерхаджиев обвиняется в наемничестве, терроризме и совершении военных преступлений на территории Курской области. Об этом 24 декабря сообщил Следственный комитет России.
2024-12-24T17:09
2024-12-24T17:09
2024-12-24T17:09
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Аслан Очерхаджиев является подданным Королевства Норвегия и проходит по уголовному делу, возбуждённому СК РФ. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве.Российские следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. В августе он и другие вооруженные наемники незаконно пересекли госграницу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области.СК РФ устанавливает местонахождение Очерхаджиева и соучастников его преступной деятельности."В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям Очерхаджиева и лиц причастных к их совершению", - пообещали в следственном ведомстве России.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Также сообщалось, что В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, россия, норвегия, вооруженные силы украины, ск рф, всу, иностранные наемники, военные преступления, терроризм, кто
Новости, Курская область, Россия, Норвегия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, иностранные наемники, Военные преступления, терроризм, КТО
Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
Подданный норвежского королевства Аслан Очерхаджиев обвиняется в наемничестве, терроризме и совершении военных преступлений на территории Курской области. Об этом 24 декабря сообщил Следственный комитет России.
Аслан Очерхаджиев является подданным Королевства Норвегия и проходит по уголовному делу, возбуждённому СК РФ. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве.
Российские следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. В августе он и другие вооруженные наемники незаконно пересекли госграницу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области.
"После вторжения они, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, совершали преступления против мирного населения", - сказано в официальном сообщении.
СК РФ устанавливает местонахождение Очерхаджиева и соучастников его преступной деятельности.
"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям Очерхаджиева и лиц причастных к их совершению", - пообещали в следственном ведомстве России.
Тем временем СК
РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС
и другие официальные лица союза.
США
, ЕС и Британия
снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).