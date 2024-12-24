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Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области

Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области - 24.12.2024 Украина.ру

Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области

Подданный норвежского королевства Аслан Очерхаджиев обвиняется в наемничестве, терроризме и совершении военных преступлений на территории Курской области. Об этом 24 декабря сообщил Следственный комитет России.

2024-12-24T17:09

2024-12-24T17:09

2024-12-24T17:09

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Аслан Очерхаджиев является подданным Королевства Норвегия и проходит по уголовному делу, возбуждённому СК РФ. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве.Российские следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. В августе он и другие вооруженные наемники незаконно пересекли госграницу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области.СК РФ устанавливает местонахождение Очерхаджиева и соучастников его преступной деятельности."В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям Очерхаджиева и лиц причастных к их совершению", - пообещали в следственном ведомстве России.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Также сообщалось, что В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник

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