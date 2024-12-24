https://ukraina.ru/20241224/1059897841.html

План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру

План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

Сотрудников военкоматов на Украине шантажируют планами по количеству мобилизованных. В стране звучат взрывы, ВС РФ уничтожают противника и технику. СМИ утверждают, что Украина работает над способной долететь до Москвы ракетой

2024-12-24T09:00

2024-12-24T09:00

2024-12-24T09:10

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Сотрудник одного из территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) признался, что есть план по количеству мобилизованных, передает украинский телеканал ТСН."Ясно, что ставят (планы по мобилизации – ред.). Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количества людей, которое надо мобилизовать", - пояснил военком.По его словам, за невыполнение плана командование грозится отправить воевать самих сотрудников военкоматов.При этом, по его словам, официально наличие таких планов отрицается.Мужчина добавил, что в настоящее время украинцы очень враждебно настроены в отношении военкомов и расходятся, когда видят, что те выходят из микроавтобуса.Весной в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.В интернете с тех пор часто появляются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.Украинцы пытаются откупиться или покинуть страну. Бегут даже с фронта. Так, мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР, рассказал, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата, передает РИА Новости.Из-за плохой подготовки в учебной части, Салия и всех новобранцев, после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ, отправили на неделю на повторное обучение на полигон."Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ (самовольно оставившие часть - ред.), дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось. Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника...", - сказал пленный.Также он признал, что наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных.Провалы ВСУВоздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информируют о взрывах в украинской столице, а также серии взрывов в Хмельницкой области и подконтрольном ВСУ Херсоне.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался на то, что за минувшие сутки в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 200 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР, сообщает Минобороны России.Уточняется, что расчетами разведывательных беспилотников бригады была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов."Штурм населенного пункта был осуществлен малыми группами с трех сторон, сначала был осуществлен удар в лоб обороны и захвачены первые дома, после этого обходные группы зашли во фланги обороны противника. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством", - добавили в Минобороны.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области."После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.Он добавил, что активно идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов. По его словам, потери на этом участке украинских силовиков в живой силе и технике значительно возросли.Кроме прочего, расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона уничтожил пункт временной дислокации украинский армии на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области.Разработка украинской ракетыЖурнал Economist утверждает, что Украина разрабатывает ракету, которая будет способна долететь до Москвы.По данным издания, в условиях неопределенности с иностранной помощью Украина пытается возродить свою ракетную промышленность.Отмечается, что на данный момент на Украине разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых - ракета "Трембита". Согласно Economist, базовая "Трембита" развивает скорость до 400километров в час, а дальность ее полета составляет 200 километров.По информации Economist, серийное производство ракеты должно последовать за окончательными полевыми испытаниями.При этом, как заявил журналу высокопоставленный чиновник в службе безопасности Украины, стране потребуется еще не меньше года для того, чтобы произвести ракеты в тех количестве, дальности полета и возможностях, которые "могли бы серьезно угрожать России". Однако, журнал отмечает, что до этого "многое может измениться".Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.ВСУ регулярно наносят удары по регионам России, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также много раз просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Москва выступает против поставок оружия и считает, что они затягивают конфликт. Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059876930.html

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Сергей Зуев

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