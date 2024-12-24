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100 тысяч "голодных" украинок и 40 тысяч "мужиков с деньгами". И кто станет первым триллионером за земле?

100 тысяч "голодных" украинок и 40 тысяч "мужиков с деньгами". И кто станет первым триллионером за земле? - 24.12.2024 Украина.ру

100 тысяч "голодных" украинок и 40 тысяч "мужиков с деньгами". И кто станет первым триллионером за земле?

Какие цифры и факты обсуждали в последние дни политики, блогеры, журналисты?

2024-12-24T14:38

2024-12-24T14:38

2024-12-24T14:39

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Мы с вами узнаем:Сколько украли мошенники Украины за год?Почему украинцы в два раза меньше стали любить поляков?Какую прибыль получает Украина от визуальной проституции? И как предлагает "накормить" "голодных женщин" Украины местный профессор журналистики.Как и почему вынужден зарабатывать Папа римский?Как готовятся американцы к "пришествию Трампа"? Спойлер - закупают всё необходимое в быту в огромных количествах.И кто будет первым в истории Земли триллионером?Приступим, с цифрами и фактами в руках.2,5 миллиарда в год - столько украли мошенники УкраиныПрезидент России Владимир Путин сказал во время прямой линии, сколько Украина получает от транзита газа. 700 миллионов долларов в год. А от телефонного мошенничества - 2,5 миллиарда.Конечно, мошенничество выгоднее, чем транзит! Это на Украине, можно сказать, уже государствообразующая деятельность.Справедливый вопрос задаёт украинская журналистка Диана Панченко. Кто получает эти 2,5 миллиарда?А есть же ещё интересный вопрос. А кто платит?Конечно, мошенники обирают российских граждан. Но на первом месте - всё-таки не россияне, а граждане Европы.Наибольшее количество тех доверчивых пенсионеров, которые платят украинским колл-центрам, проживает в европейских странах. Там же - и самые "жирненькие" жертвы.Целая огромная армия мошенников, как туча вредоносных комаров, налетает на жителей Германии, Польши, других стран. Но все молчат. Молчат политики, молчат газеты.Почему - понятно без объяснений. Украина - это же стратегический "партнёр". Так что лучше промолчать, внимания не привлекать. Ну, украли пару миллиардов, ничего страшного.Тем более, что Украина - источник огромной прибыли для кое-кого другого.317 миллиардовИменно столько получили от продажи оружия Украине ВПК США. Вот кто получает наибольшую выгоду от войны.Эти цифры привёл в своем выступлении Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.Ну а Зеленский назначил нового представителя при ООН. Теперь им станет Андрей Мельник, бывший посол в Германии, который называл канцлера Шольца "ливерной колбасой".Сейчас начнется. Ждём новые перформансы Мельника в ООН. К сожалению, без этого не обойтись. Так теперь выглядит украинская дипломатия.5 процентовА страны Европы будут заставлять покупать всё больше оружия.Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО в Европе выйти на уровень расходов на оборону - 5 процентов от бюджета.Конечно же, закупать военную технику они будут в США.Но пока что Германия, например, смогла выйти только на 2 процента от ВВП на нужды обороны.В два раза хужеВ 2022 году к полякам относились положительно 83% украинцев.В этом году к полякам положительно относятся 41% украинцев.Падение "братского отношения" за два года - в два раза.Исследование проведено польским центром имени Юлиуша Мерошевского.Причины: "поляки высыпали наше зерно на землю на границе", "заблокировали границу для транспорта".И Польша "считает часть нашей земли своей".Такие же настроения, кстати, и в Литве: как считают литовцы, Польша собирается "забрать Вильнюс и Вильнюский район".Интересно, что польские ученые называют такие утверждения "ложью" и призывают больше разъяснять украинцам политику Польши. Миролюбивую политику доброго, не алчного соседа.Как, интересно, можно её разъяснить по другому, если даже в Конституции Польши записано, что "восточные территории" - польская земля?И польский город Вильно (Вильнюс), и польский Львов.Странно, кстати, что и Литва, и Украина не хотят отдать Польше "подарки Сталина" - часть Западной Украины и часть территории современной Литвы, которые они получили, будучи республиками Советского союза.350 моделей "ню" стали платить налоги за "обнажёнку"Как сообщает известный украинский журналист Александр Шелест, 22,5 тысячи мелких предприятий закрылось на Украине. После нового налогового кодекса.В то же время 350 "моделей ню" на Украине зарегистрировались в налоговой. Они уже якобы уплатили 59 миллионов гривен налога.Это традиционный для Украины бизнес, а сейчас он захватывает все новых и новых "нюшек" всех возрастов.Сделала порно фото, сняла видео - и вот ты уже звезда "Онлифанс".Да это же работа мечты для некоторых украинских "галочек"!"Это диагноз экономике, где проще зарабатывать "моделью ню", чем создавать что-то реальное. Так вот ты какая, системная деградация!" - пишет Шелест.То есть теперь Украина как государство может гордиться, что получает налоги за порнографию."И куда теперь податься 22 тысячам бывших предпринимателей? - спрашивает Шелест. - В модели "онлифанс"?100 тысяч "голодных украинок"А профессор факультета журналистики Киевского университета Никита Василенко пошёл в своих рассуждениях ещё дальше.Очень хорошо, сказал Василенко, если на Украину придут западные миротворцы."40 тысяч мужиков, с деньгами, голодных до женщин, с деньгами, воспитанных на хороших европейских харчах".А на Украине, по словам профессора, "100 тысяч голодных украинок", у которых "мужья либо на войне, либо покалеченные".Это будет "решение демографической проблемы", сказал Василенко. И сослался даже на времена фашистской оккупации. Тогда тоже была, по его словам, "нормальная украинско-немецкая дружба".То будущее, которое предлагает женщинам Украины профессор Василенко - это, конечно, верх цинизма. И отношение к женщинам - как к каким-то жадным до денег, беспринципным, не имеющим чувств и разума существам. Ну, вот так видит своих соотечественниц Василенко.Преподает, кстати, Василенко будущим укрожурналистам этику.И пока все рассуждают про будущее Украины, оно уже вырисовывается.Антиутопия "Украина Зе"Антиутопия "прекрасная Украина Зеленского".Бескрайние поля рапса, подсолнечника и пшеницы. Промышленности нет. Ископаемые выкапывают оставшиеся мужчины для нужд западных компаний. Всем владеют "Блэк Рок" и другие западные капиталисты - глобалисты.В домах и на площадях - тысячи вебкамер видео проституции.По улицам шастает гестапо Зеленского. Всюду портреты фюрера с подписями "мир через силу".Остальная часть страны, там где нет какого-нибудь лития и уже не может ничего расти (после рапса, например, много лет ничего не растёт) превращена в полигон для западного оружия.Вечные "кружевные трусы"И конечно, женщины Украины - как товар.Зеленский уже намекал, подмигивал. Называл украинских женщин "туристическим брендом Украины".Про легализацию проституции на Украине тоже давно идёт речь.А начиналось всё с кружевных трусов.И ведь как верно был выбран символ.Женщины теперь - работают в "онлифанс" за кружевные трусы.Мужчин отправляют воевать, чтобы западным дядям никто не мешал встречаться с украинками.А если будет надо, то и Зеленский, Ермак и Умеров и кружевные трусы наденут, и станцуют в них, и всей Радой будут танцевать перед спонсорами, никто в этом не сомневается.Кстати, насчет легализации: Комитет Рады на днях поддержал декриминализацию порнографии.А тем временем, тревожные новости приходят из Ватикана.Ватикан - банкротОперационный дефицит государства Папы Римского - 83 миллиона евро.А кто-то еще удивлялся, как Папа в 2016 году взял деньги за участие в предвыборной кампании Хиллари Клинтон. И приехал в США, и выступал.Как певец или артист разговорного жанра?Основные массы католиков проживают в США, в Южной Америке, на Филиппинах. Папе оттуда денег, видимо, поступает недостаточно. Приходится даже подрабатывать иногда "папой" на предвыборных кампаниях.Трамп снова про 100 миллионовА Дональд Трамп не успокаивается по поводу Канады:"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на 100 миллионов долларов в год? Это бессмысленно. Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51 штатом США. Это позволило бы им сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51 штат."Дальше будущий президент США отчитал Панаму, потребовал вернуть Панамский канал США и заявил права США на Гренландию.Мир пока заинтересованно наблюдает.А население самих США - не наблюдает, а очень активно действует.Треть - "препперы"Треть населения США превратилась в "препперов".Они готовятся к худшему.Намечающиеся торговые войны приведут к тому, что очень многое из привычных вещей подорожает. Или даже исчезнет?Поэтому "препперы" бегут покупать туалетную бумагу, лекарства и продукты длительного хранения. Покупают и электронику, и одежду.Трамп обещает возвести торговые стены с Канадой и Мексикой. Товарооборот между этими странами - 1,3 триллиона долларов в год. Невозможно представить, что начнется, если действительно будет торговая война. Даже на самом обычном, бытовом уровне.Что делать, например, с помидорами? Половина помидоров в США поступает из Мексики. У американцев возникает непреодолимое желание затариться томатной пастой.Ежедневно в США поступает 4 миллиона баррелей нефти из Канады. Теперь надо закупать впрок бензин. И так далее.Маск - первый триллионерТем временем:Трамп еще не президент, а Илон уже разбогател. Он стал первым человеком в мире, чьё состояние превысило 400 миллиардов долларов.В 2027 году Маск станет первым в мире долларовым триллионером.А вторым триллионером станет глава индийской богатейшей семьи Адани. Но только в 2028 году.На пятки Гаутаму Адани наступает еще один крупнейший бизнесмен Индии - Мукеш Амбани (тот, что недавно женил сына, устроив "свадьбу века").Только мужчины и женщины!Ну и последнее.Трамп заявил, что он утвердит в Конституции только два пола - мужчины и женщины.Канада, Европа, сами США и другие "заповедники ЛГБТ" замерли в молчании.Все остальные думают: а что, так теперь можно?Невероятно и революционно!Всё-таки есть и хорошие новости в уходящем году.О том, что скандального произошло в последние дни - в статье Елены Мурзиной "На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

украина, сша, польша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей мельник, оон, впк, нато, эксклюзив