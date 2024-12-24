Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа - 24.12.2024 Украина.ру
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Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа
Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа - 24.12.2024 Украина.ру
Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа
Прекращение кровопролития на Украине и установление справедливого мира в регионе является главным в международной деятельности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его спецпредставитель по Украине Кит Келлог
2024-12-24T16:52
2024-12-24T17:07
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кит келлог
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владимир путин
переговоры
сво
международные отношения
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Дональд Трамп не намерен повторять скверный опыт "минских соглашений", которые "с треском провалилось", сказал Кит Келлог в телеэфире Fox Business."Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - заявил Келлог.Накануне, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву Ранее на эту тему: Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
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новости, украина, москва, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, договор, восточная европа
Новости, Украина, Москва, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, договор, Восточная Европа

Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа

16:52 24.12.2024 (обновлено: 17:07 24.12.2024)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP / Andrew Harnik
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Прекращение кровопролития на Украине и установление справедливого мира в регионе является главным в международной деятельности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его спецпредставитель по Украине Кит Келлог
Дональд Трамп не намерен повторять скверный опыт "минских соглашений", которые "с треском провалилось", сказал Кит Келлог в телеэфире Fox Business.
"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - заявил Келлог.
Накануне, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
Ранее на эту тему: Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
 
НовостиУкраинаМоскваРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир ПутинпереговорыСВОмеждународные отношенияМеждународная политикадоговорВосточная Европа
 
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