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Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа
Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа - 24.12.2024 Украина.ру
Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа
Прекращение кровопролития на Украине и установление справедливого мира в регионе является главным в международной деятельности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его спецпредставитель по Украине Кит Келлог
2024-12-24T16:52
2024-12-24T16:52
2024-12-24T17:07
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международные отношения
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Дональд Трамп не намерен повторять скверный опыт "минских соглашений", которые "с треском провалилось", сказал Кит Келлог в телеэфире Fox Business."Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - заявил Келлог.Накануне, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву Ранее на эту тему: Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
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Келлог: мир на Украине - главный международный приоритет Трампа
16:52 24.12.2024 (обновлено: 17:07 24.12.2024)
Прекращение кровопролития на Украине и установление справедливого мира в регионе является главным в международной деятельности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его спецпредставитель по Украине Кит Келлог