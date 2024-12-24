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Украинские силовики угрожают судом жительнице Херсона, преподававшей на русском языке

Украинские силовики угрожают судом жительнице Херсона, преподававшей на русском языке - 24.12.2024 Украина.ру

Украинские силовики угрожают судом жительнице Херсона, преподававшей на русском языке

Преподавание на русском языке учебной дисциплины "технологии переработки молока и молочной продукции" вменено в вину первому проректору Херсонского аграрного университета. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

2024-12-24T16:14

2024-12-24T16:14

2024-12-24T16:14

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Украинские полицейские отметили, что 52-летняя жительница Херсона добровольно согласилась сотрудничать с новой властью. Она установилась в начале СВО после бегства из города украинских силовиков и других представителей прежнего режима.В начале августа 2022 года фигурантка была назначена на должность первого проректора государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Херсонской области Херсонский аграрный университет. Украинским силовикам потребовалось провести следственно-розыскные мероприятия с привлечением аналитиков областного главка полиции, чтобы установить, что подозреваемая сразу начала внедрять в университете стандарты образования Российской Федерации.В вину фигурантке поставлена работа в приёмной комиссии. На первом её заседании по инициативе первого проректора вуза были утверждены правила приёма на обучение в Херсонский аграрный университет в 2022 году, идентичные правилам РФ.Также первый проректор осуществляла подбор научно-педагогического персонала, разработку и утверждение планов учебных работ и основных образовательных программ. При этом, отметили полицейские, полностью исключались требования госстандартов Украины.Среди эпизодов криминальной, по мнению Нацполиции Украины, деятельности фигурантки, отмечено прохождение проректором повышения квалификации по курсу "русский язык и культура речи преподавателя".Всё это, а также организацию учебного процесса в вузе по российским стандартам украинские силовики подали как "причастность к преступлению против основ национальной безопасности Украины".Фигурантка покинула левобережье Херсонской области вместе с другими жителями российского региона при передислокации российских войск. В сообщении Нацполиции сказано, что якобы "следователи ей сообщили заочно о подозрении в совершении преступления". Как это было сделано, когда и при каких обстоятельствах – не уточнено.Также украинские полицейские сообщили, что обвинительный акт в отношении неназванной фигурантки утверждён местной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда. В своей публикации с грамматическими ошибками украинские полицейские угрожают бывшей соотечественнице лишением свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.Ранее на эту тему: Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

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