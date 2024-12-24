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Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово

Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово - 24.12.2024 Украина.ру

Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово

Во время штурма одного из опорных пунктов на Кураховском направлении бойцы группировки ВС РФ "Центр" застали врасплох польских наемников. "Дикие гуси" в тот момент пили чай. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным "Кобра"

2024-12-24T15:20

2024-12-24T15:20

2024-12-24T15:20

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Он уточнил, что штурмовики предложили полякам сдаться, но те не поняли по-русски. В итоге один поднял руки, а второй решил отстреливаться, "и все были уничтожены на месте"."Кобра" добавил, что у иностранцев гораздо лучше вооружение, амуниция и техника, однако лишь 15-20% из них реально хорошо подготовлены, остальные не представляют серьезной угрозы.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составляют военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.О том, что происходит на фронте можно прочитать в материале В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью.

https://ukraina.ru/20241223/1059869952.html

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новости, россия, курахово, вооруженные силы украины, вс рф, иностранные наемники, польша