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Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах
Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах - 24.12.2024 Украина.ру
Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах
Владимир Путин 24 декабря подписал президентский указ "Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и прав таких юридических лиц на недвижимое имущество".
2024-12-24T16:39
2024-12-24T16:39
2024-12-24T16:39
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Согласно опубликованному указу президента России, госрегистрация юрлиц на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - до 1 января 2026 года будет возможна только по спецразрешению, если учредители или руководители этих юрлиц связаны с недружественными странами. Такой же порядок будет действовать для госрегистрации прав таких юрлиц на недвижимое имущество.Накануне, 23 декабря правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. В план дорожной деятельности до 2028 года добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Подробности в публикации Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область, недвижимость, регистрация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область, Недвижимость, регистрация
Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах
Владимир Путин 24 декабря подписал президентский указ "Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и прав таких юридических лиц на недвижимое имущество".