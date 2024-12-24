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Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах

Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах - 24.12.2024 Украина.ру

Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах

Владимир Путин 24 декабря подписал президентский указ "Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и прав таких юридических лиц на недвижимое имущество".

2024-12-24T16:39

2024-12-24T16:39

2024-12-24T16:39

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Согласно опубликованному указу президента России, госрегистрация юрлиц на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - до 1 января 2026 года будет возможна только по спецразрешению, если учредители или руководители этих юрлиц связаны с недружественными странами. Такой же порядок будет действовать для госрегистрации прав таких юрлиц на недвижимое имущество.Накануне, 23 декабря правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. В план дорожной деятельности до 2028 года добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Подробности в публикации Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область, недвижимость, регистрация