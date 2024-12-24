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Мошенники с Украины поджигают Россию

Мошенники с Украины поджигают Россию - 24.12.2024 Украина.ру

Мошенники с Украины поджигают Россию

Украинские мошенники, действующие в связке со спецслужбами, провоцируют россиян на совершение диверсий: в последние дни в разных городах страны введенными в заблуждение гражданами были совершены поджоги банков, отделений полиции, МФЦ и других объектов

2024-12-24T16:55

2024-12-24T16:55

2024-12-24T16:55

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Орудуют по всей странеВот хроника подобных происшествий с конца прошлой недели.За два дня, 19 и 20 декабря, было осуществлено несколько поджогов банкоматов в разных районах российской столицы и ближайшего Подмосковья. В Тушино мужчина попытался взорвать банкомат в одном из офисов. Огонь потушили, один человек пострадал, злоумышленника задержали.В Железнодорожном 19-летний студент принес в банк установку для запуска салютов, рассчитанную на 49 залпов и поджег ее прямо в помещении. Пострадавших не было. Молодого человека задержали правоохранители.На Коровинском шоссе в Москве женщина подожгла банкомат, обошлось без пострадавших. Всего за эти пару дней произошло по меньшей мере 5 аналогичных случаев.В это же время было зафиксировано несколько нападений на автомобили полиции. В столичном районе Бутово поджигатель кинул в полицейский транспорт коктейль Молотова, преступника задержали на месте.В Санкт-Петербурге подожгли полицейскую машину, которая выгорела под капотом. В Твери молодой человек поджег припаркованную у отделения полиции "Газель". Поджигатель использовал легковоспламеняющуюся жидкость и снимал свои действия на камеру.В подмосковном Одинцове за один день произошло сразу несколько нападений: бутылки с горючей смесью бросали в опорный пункт полиции, а также в расположенный неподалеку банк.Еще один инцидент случился в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на северо-востоке столицы. Пришедшая туда 70-летняя пенсионерка запустила там фейерверк. Была проведена эвакуация посетителей, злоумышленницу задержали.По аналогичной схеме развивались события в тот же день в подмосковном Королеве, где также произошел случай запуска петарды в МФЦ, расположенном в торговом центре "Гелиос". Злоумышленником оказался 63-летний местный житель.Это был не последний такое ЧП в тот день в столичном регионе. Взрыв петарды также раздался в МФЦ московского района Отрадное и отделении почты в Химках.В Санкт-Петербурге тогда же женщина пришла в банк, залила в банкомат несколько литров бензина, после чего подожгла аппарат, снимая все на видео. Всего, подсчитали СМИ, с 16 по 20 декабря в Петербурге и Ленинградской области было совершено 12 поджогов, всего было задержано не менее 14 человек (половина из них несовершеннолетние) по семи эпизодам.Диверсии не ограничивались только Москвой и Петербургом.В новосибирском Академгородке пенсионер поджог банкомат, в Анапе женщина пыталась атаковать банкоматы и запустить фейерверк в здание полиции, в Екатеринбурге неизвестные ночью бросили коктейль Молотова в припаркованный полицейский УАЗ, 84-летний пенсионер запустил фейерверк в офисе "Сбера" в Ростове-на-Дону, во Владимирской области учительница английского языка пыталась поджечь отделение полиции, два человека в Перми подожгли несколько отделений банков, в Уфе злоумышленник устроил пожар на почте и т.д.Отдельно стоит упомянуть историю в подмосковном Реутове. Там две пенсионерки провернули целую операцию, чтобы поджечь полицейскую машину. Одна из них вызвала правоохранителей, сообщив, что у нее якобы украли шубу. К ней приехал сотрудник полиции и поднялся в квартиру. В этот момент другая пенсионерка облила припаркованный у дома его автомобиль горючей жидкостью и подожгла машину.Спасти деньги, помочь ФСБПрактически во всех этих случаях исполнители поджогов и диверсий были введены в заблуждение украинскими телефонными мошенниками, которые обманным путем принуждали своих жертв отправлять им деньги, после чего давались задания осуществить поджоги.70-летний поджигатель банкомата в Петербурге, например, помогал своей обманутой мошенниками жене "замести следы" перевода денег на "безопасный счет". Как пишет сайт местного канала "78", женщине позвонили якобы из больницы и предложили ей записаться на флюорографию.Для этого петербурженку попросили продиктовать номер ее СНИЛСа. После этого голос на том конце провода сообщил, что по этому номеру удалось установить, что в банке в настоящий момент находится доверенность от ее имени на снятие денежных средств с ее счета. Для "спасения накоплений" ее попросили снять деньги и перевести их на "безопасный счет". Женщина пошла в банк и попыталась снять всю сумму сразу, однако обналичить удалось лишь 145 тыс. рублей, банк заподозрил неладное и установил ограничение.Тогда на следующий день жертва пришла снова и сняла оставшиеся полмиллиона, после чего перевела все деньги по предоставленным мошенниками реквизитам. На этом история не закончилась. Мошенники потребовали, чтобы женщина "замела следы" перевода и подожгла банкомат. Та отказалась, тогда они обратились к ее мужу, он решил помочь ей и осуществил поджог.Но и это был еще не финал истории. Получив деньги и выполнив план диверсии, мошенники решили вдобавок разжиться откровенными фотографиями младшей дочери пары. Они отправили ей сообщение, что ее отец вывезен за 50 км от Петербурга, за информацию о его местонахождении они потребовали от нее фото в обнаженном виде. Именно эта дочь обманутых петербуржцев и рассказала все это СМИ.Примечательно, что этот мужчина не в первый раз попадается на крючок телефонных мошенников, два года назад он уже отдал злоумышленникам 2,5 млн рублей.Схема со "спасением" денег – одна из самых популярных, однако в ходу у мошенников заготовлено множество самых разных легенд, с помощью которых они отбирают у россиян деньги и толкают людей на преступления. Нередко против граждан оборачивается их стремление помогать правоохранительным органам.На днях в Брянске за поджег полицейского авто задержали 76-летнюю пенсионерку. Она рассказала, что ей позвонили "сотрудники ФСБ" из Москвы, с которыми она находилась на связи в течение нескольких дней. Они попросили ее поджечь полицейскую машину, чтобы на огонь от этого пожара прилетели на вертолетах "оперативники" из столицы.Запустивший петарды в МФЦ в торговом центре в Королеве мужчина после этого должен был совершить аналогичное нападение на местное отделение полиции, однако там сделать это ему не дали и задержали. Со слов мужчины, что ему позвонили неизвестные и рассказали, что с его счета якобы сняли 700 тыс. рублей и перевели их в помощь украинской армии. Чтобы вернуть сумму, мужчине предложили поджечь отдел полиции, чтобы "выманить" оттуда похитителя его денег.Серьезный размахНынешняя волна поджогов с подачи украинских телефонных мошенников – крупнейшая с 2022 года, когда целью атак были в основном военкоматы. При этом деятельность украинских мошеннических кол-центров не прекращалась все это время.Мошенниками их назвать можно весьма условно, за деятельностью таких центров маячат украинские спецслужбы, по крайней мере в той части их работы, которая ориентирована на диверсии."Это возведено в ранг государственной политики [Украины], это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал ранее Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.На недавней прямой линии глава российского государства снова вернулся к этой теме. По его словам, только с этого направления у россиян выманили около 250 млрд рублей."Это приобретает очень серьезный размах. Примерно так действовала гитлеровская Германия, печатая британские деньги, чтобы подорвать экономику Великобритании", - заявил Путин.Украинские мошенники не только оставляют россиян без сбережений, но и ломают им жизнь, ведь то, что люди идут на преступления будучи обманутыми, не освобождает их от ответственности. Многое зависит о того, по какой статье квалифицируются все эти поджоги. Где-то речь идет о повреждении имущества, где-то о хулиганстве. Меньше всего везет тем, чье преступление проходит по статье о теракте.В июне этого года 59-летняя жительница Санкт-Петербурга Елена Комаричева получила 10 лет колонии за поджег военкомата. Это было минимально возможное наказание по статье о теракте.Как писало местное издание "Фонтанка", женщине позвонили мошенники от лица сотрудников банка и заявили, что на нее пытаются взять кредит. Затем в дело вступил "сотрудник ФСБ", который убедил женщину взять кредиты в банках на 3 млн рублей и перевести их на "безопасные" счета. После этого ей позвонил другой "сотрудник ФСБ", который рассказал, что ее квартира выставлена на черный рынок на продажу и нужно для ее спасения взять кредит под залог недвижимости.Комаричева все выполнила и даже в итоге продала квартиру. Всего мошенники завладели благодаря своей жертве 10 млн рублей. После всего этого они перезвонили ей и сказали, что похитивший ее деньги человек живет по определенному адресу и назвали улицу и номер дома военкомата. Женщине дали инструкции как изготовить бутылки с коктейлем Молотова, она пошла по адресу и подожгла деревянную дверь запасного выхода военкомата.Что делатьУкраинские телефонные мошенники действуют под контролем властей и спецслужб этой страны. Это является еще одним подтверждением того, что правящий на Украине режим вовсю использует террористические методы. Поджоги банков, отделов полиции и других объектов призваны дестабилизировать обстановку в РФ в условиях, когда на поле боя ВСУ терпят одну неудачу за другой. Особую опасность такие действия могут нести в случае, если организаторы пойдут дальше и начнут использовать своих жертв в качестве исполнителей более серьезных по своим последствиям преступлений.Российские власти пока лишь нащупывают пути борьбы с таким мошенничеством. По предложению Путина, необходимо наладить процесс выдачи кредитов в банках, которые в зависимости от суммы должны предоставляться через паузу и дополнительные проверки.Еще один путь – поставить технический заслон на пути таких звонков. "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщает, что Роскомнадзор рассматривает два варианта ограничений на звонки через мессенджеры. Отмечается, что около 40% всех вызовов через такие звонки приходятся на мошенников. Примерно 70% из них поступают из-за границы. Звонки в мессенджерах могут быть заблокированы полностью, либо же только возможность принимать вызовы из-за границы.Одними запретами, тем не менее, проблему не решить. Нужна системная профилактическая работа с населением, повышение грамотности и сознательности граждан, часть которых готова верить в любую чепуху от мошенников, нести им свои деньги и выполнять любые их команды.О том, какие два скандала потрясли Украину на минувшей недели - в материале издания Украина.ру На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, мошенники, санкт-петербург, москва