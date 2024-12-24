Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву - 24.12.2024 Украина.ру
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Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву
Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву - 24.12.2024 Украина.ру
Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это третий визит европейского лидера в Россию после начала СВО.
2024-12-24T17:24
2024-12-24T17:24
эксклюзив
роберт фицо
россия
владимир зеленский
эксперты
соцсети
словакия
владимир путин
визит
сво
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По словам Фицо, целью визита в Кремль были вопросы энергетической безопасности Словакии на фоне заявлений Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Владимир Зеленский отреагировал на встречу Фицо и Путина в присущей ему манере. Он призвал словацкие спецслужбы провести расследования в отношении премьера страны по факту его связей с Кремлём. "Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег. И не факт, что для Словакии. Теневые договорённости с Путиным – это или торговля государственными интересами, или работа на собственный карман",- написал Зеленский на своих страницах в соцсетях. Словом, украинский президент, который накануне фактически оскорбил главу правительства Венгрии Виктора Орбана, пошёл в разнос. При этом обвиняя Фицо в "работе на собственный карман", Зеленский не стесняется признаваться в том, что сам фактически пытался коррумпировать главу европейского государства, распоряжаясь конфискованными российскими активами. О прозрении некоторых европейских лидеров и неслыханной наглости украинского – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопО чем нам говорит вчерашний вечерний визит премьера Словакии Фицо в Кремль? На самом деле, только об одном - все европейские страны, которые хотят нормально жить и развиваться, так или иначе будут искать контактов с Москвой. И дело не только и не столько в российском топливе, хотя Словакии, конечно, доступный газ нужен позарез – местная экономика вряд ли способна переплачивать. Дело в том, что за последние несколько лет бессмысленное и беспощадное проукраинство Европы убедительно доказало, что без России никакие дела на континенте не решаются и решаться не могут. Ни с точки зрения экономки, ни с точки зрения безопасности. Так что местным политикам любить Россию или быть пророссийскими вовсе не нужно. Достаточно быть прагматиками, и тогда все дороги так или иначе приведут в Третий Рим. А вот у кого инстинкт самосохранения отсутствует — те будут продолжать плясать под дудку глобалистов столько, сколько запасы былой прочности экономики позволят.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаОтносительно нашего заявления по Фицо... Могу сказать одно - не считаю правильным и корректным вмешиваться во внутреннюю политику иных стран. Фицо обязан думать про ИНТЕРЕСЫ именно СВОЕЙ страны и более ни о чем... Давать оценку что лучше для его страны - ну точно не нам... Словакия очень много нам помогла и помогает... Это я знаю точно... Я не понимаю зачем делать заявления о том, что нас не касается и на что мы не имеем влияния. Указывать как им решать проблемы? Точно не корректно...Украинский политик Александр ДубинскийНу, Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе? Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "5-6 менеджеров" там тоже пригодятся.Политический аналитик Алексей ПилькоВизит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нервные заявления его соседа Виктора Орбана говорят о том, что полный отказ от транзита российского газа через Украину представляет для Восточной Европы катастрофические последствия. Кстати, для Германии тоже, хотя она по политическим причинам не подаёт виду. С этим же связана нервозность Молдавии и двусмысленная политика Польши, которая на словах Словакию и Венгрию осуждает, а на деле покупает рекордные объёмы СПГ из России (хотя это немного другая история). В общем, без российского газа сложно, и придётся договариваться, что крайне тяжело сделать в условиях сидящего в Киеве недоговороспособного украинского руководства. Поэтому вариант вывода Зеленского и его окружения из игры вполне реален. Он начинает мешать уже многим, а с новым президентом можно обнулить все прежние заявления о границах 1991 года и вступлении в НАТО. Будет интересно, если Зеленский канет в лету не потому, что является инструментом прокси-войны против России. А из-за того, что ломает энергетический баланс Европы.Историк и журналист Павел ДанилинЗеленский заявил, что не понимает, почему премьер Словакии Фицо отказался брать компенсацию за потерю поставок российского газа из замороженных российских активов. Может, потому, что его в детстве учили, что воровать нехорошо? Впрочем, судя по поведению Зеленского, то ли у него трип и приход теперь каждый день, и он в наркоманском угаре почувствовал себя Богом, то ли это агония: столько низкопошибного хамства лезет из этого местечкового селюка, что я прям теряюсь.Политолог Юрий Баранчик…Зеленский задал вопрос — почему Фицо получает скидки на энергоресурсы и чем расплачивается? И сам ответил: за них России платят суверенитетом или теневыми схемами.Самое время и другим задать вопрос – а почему Зеленский получил от Запада примерно так $300 млрд, горы оружия, субсидирование мигрантов и прочие бонусы? По его же логике, за это Украина должна расплатиться суверенитетом или теневыми схемами. Что, кстати, правда. Как по части суверенитета, так и в области афер семейства Байдена и распилов Пентагона на "поддержке Украины". Дурость Зе не только в том, что он фактически сам себе надел репутационную петлю на шею. Запустив подобную "пулю" в Фицо, который уже доказал, что его и выстрелом в упор не всегда можно остановить, Зе сильно сократил желание Словакии договариваться с Киевом по-соседски. Поставки нефти и газа через украинскую территорию в Словакию были одной из последних причин сохранности собственной украинской газодобычи и распределения. Если бы Словакия вместе с Венгрией, Австрией и т.д. договорились о сохранении транзита российского газа под любым соусом – он бы назывался азербайджанским или грузинским – сохранился бы статус-кво. Россия не очень бьёт по собственным украинским мощностям, а Киев не трогает транзитную трубу.Сейчас шансы на договоренности упали почти до нуля. А если нет транзита, то терять России нечего, а значит целостность украинской газовой и добывающей инфраструктуры становится ненужной.Читайте также: Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
https://ukraina.ru/20241223/1059864886.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, роберт фицо, россия, владимир зеленский, эксперты, соцсети, словакия, владимир путин, визит, сво
Эксклюзив, Роберт Фицо, Россия, Владимир Зеленский, эксперты, соцсети, Словакия, Владимир Путин, визит, СВО

Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву

17:24 24.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Украина.ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это третий визит европейского лидера в Россию после начала СВО.
По словам Фицо, целью визита в Кремль были вопросы энергетической безопасности Словакии на фоне заявлений Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.
Владимир Зеленский отреагировал на встречу Фицо и Путина в присущей ему манере. Он призвал словацкие спецслужбы провести расследования в отношении премьера страны по факту его связей с Кремлём.
"Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег. И не факт, что для Словакии. Теневые договорённости с Путиным – это или торговля государственными интересами, или работа на собственный карман",- написал Зеленский на своих страницах в соцсетях.
Словом, украинский президент, который накануне фактически оскорбил главу правительства Венгрии Виктора Орбана, пошёл в разнос. При этом обвиняя Фицо в "работе на собственный карман", Зеленский не стесняется признаваться в том, что сам фактически пытался коррумпировать главу европейского государства, распоряжаясь конфискованными российскими активами.
О прозрении некоторых европейских лидеров и неслыханной наглости украинского – в обзоре соцсетей.
Общественный деятель Татьяна Поп
О чем нам говорит вчерашний вечерний визит премьера Словакии Фицо в Кремль? На самом деле, только об одном - все европейские страны, которые хотят нормально жить и развиваться, так или иначе будут искать контактов с Москвой.
И дело не только и не столько в российском топливе, хотя Словакии, конечно, доступный газ нужен позарез – местная экономика вряд ли способна переплачивать. Дело в том, что за последние несколько лет бессмысленное и беспощадное проукраинство Европы убедительно доказало, что без России никакие дела на континенте не решаются и решаться не могут. Ни с точки зрения экономки, ни с точки зрения безопасности.
Так что местным политикам любить Россию или быть пророссийскими вовсе не нужно. Достаточно быть прагматиками, и тогда все дороги так или иначе приведут в Третий Рим. А вот у кого инстинкт самосохранения отсутствует — те будут продолжать плясать под дудку глобалистов столько, сколько запасы былой прочности экономики позволят.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 07:55
"Пощечина Зеленскому". Фицо обсудил с Путиным возможности урегулирования украинского конфликтаСловацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Относительно нашего заявления по Фицо... Могу сказать одно - не считаю правильным и корректным вмешиваться во внутреннюю политику иных стран. Фицо обязан думать про ИНТЕРЕСЫ именно СВОЕЙ страны и более ни о чем... Давать оценку что лучше для его страны - ну точно не нам...
Словакия очень много нам помогла и помогает... Это я знаю точно... Я не понимаю зачем делать заявления о том, что нас не касается и на что мы не имеем влияния. Указывать как им решать проблемы? Точно не корректно...
Украинский политик Александр Дубинский
Ну, Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе? Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "5-6 менеджеров" там тоже пригодятся.
Политический аналитик Алексей Пилько
Визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нервные заявления его соседа Виктора Орбана говорят о том, что полный отказ от транзита российского газа через Украину представляет для Восточной Европы катастрофические последствия.
Кстати, для Германии тоже, хотя она по политическим причинам не подаёт виду. С этим же связана нервозность Молдавии и двусмысленная политика Польши, которая на словах Словакию и Венгрию осуждает, а на деле покупает рекордные объёмы СПГ из России (хотя это немного другая история).
В общем, без российского газа сложно, и придётся договариваться, что крайне тяжело сделать в условиях сидящего в Киеве недоговороспособного украинского руководства. Поэтому вариант вывода Зеленского и его окружения из игры вполне реален. Он начинает мешать уже многим, а с новым президентом можно обнулить все прежние заявления о границах 1991 года и вступлении в НАТО.
Будет интересно, если Зеленский канет в лету не потому, что является инструментом прокси-войны против России. А из-за того, что ломает энергетический баланс Европы.
Историк и журналист Павел Данилин
Зеленский заявил, что не понимает, почему премьер Словакии Фицо отказался брать компенсацию за потерю поставок российского газа из замороженных российских активов. Может, потому, что его в детстве учили, что воровать нехорошо?
Впрочем, судя по поведению Зеленского, то ли у него трип и приход теперь каждый день, и он в наркоманском угаре почувствовал себя Богом, то ли это агония: столько низкопошибного хамства лезет из этого местечкового селюка, что я прям теряюсь.
Политолог Юрий Баранчик
…Зеленский задал вопрос — почему Фицо получает скидки на энергоресурсы и чем расплачивается? И сам ответил: за них России платят суверенитетом или теневыми схемами.
Самое время и другим задать вопрос – а почему Зеленский получил от Запада примерно так $300 млрд, горы оружия, субсидирование мигрантов и прочие бонусы? По его же логике, за это Украина должна расплатиться суверенитетом или теневыми схемами. Что, кстати, правда. Как по части суверенитета, так и в области афер семейства Байдена и распилов Пентагона на "поддержке Украины".
Дурость Зе не только в том, что он фактически сам себе надел репутационную петлю на шею. Запустив подобную "пулю" в Фицо, который уже доказал, что его и выстрелом в упор не всегда можно остановить, Зе сильно сократил желание Словакии договариваться с Киевом по-соседски.
Поставки нефти и газа через украинскую территорию в Словакию были одной из последних причин сохранности собственной украинской газодобычи и распределения. Если бы Словакия вместе с Венгрией, Австрией и т.д. договорились о сохранении транзита российского газа под любым соусом – он бы назывался азербайджанским или грузинским – сохранился бы статус-кво. Россия не очень бьёт по собственным украинским мощностям, а Киев не трогает транзитную трубу.
Сейчас шансы на договоренности упали почти до нуля. А если нет транзита, то терять России нечего, а значит целостность украинской газовой и добывающей инфраструктуры становится ненужной.
Читайте также: Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
 
ЭксклюзивРоберт ФицоРоссияВладимир ЗеленскийэкспертысоцсетиСловакияВладимир ПутинвизитСВО
 
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