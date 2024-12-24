https://ukraina.ru/20241224/1059914084.html

Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву

Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву - 24.12.2024 Украина.ру

Зеленский готов стать Богом или как минимум наместником на Марсе. Об истерике вокруг визита Фицо в Москву

Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это третий визит европейского лидера в Россию после начала СВО.

2024-12-24T17:24

2024-12-24T17:24

2024-12-24T17:24

эксклюзив

роберт фицо

россия

владимир зеленский

эксперты

соцсети

словакия

владимир путин

визит

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

По словам Фицо, целью визита в Кремль были вопросы энергетической безопасности Словакии на фоне заявлений Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Владимир Зеленский отреагировал на встречу Фицо и Путина в присущей ему манере. Он призвал словацкие спецслужбы провести расследования в отношении премьера страны по факту его связей с Кремлём. "Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег. И не факт, что для Словакии. Теневые договорённости с Путиным – это или торговля государственными интересами, или работа на собственный карман",- написал Зеленский на своих страницах в соцсетях. Словом, украинский президент, который накануне фактически оскорбил главу правительства Венгрии Виктора Орбана, пошёл в разнос. При этом обвиняя Фицо в "работе на собственный карман", Зеленский не стесняется признаваться в том, что сам фактически пытался коррумпировать главу европейского государства, распоряжаясь конфискованными российскими активами. О прозрении некоторых европейских лидеров и неслыханной наглости украинского – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопО чем нам говорит вчерашний вечерний визит премьера Словакии Фицо в Кремль? На самом деле, только об одном - все европейские страны, которые хотят нормально жить и развиваться, так или иначе будут искать контактов с Москвой. И дело не только и не столько в российском топливе, хотя Словакии, конечно, доступный газ нужен позарез – местная экономика вряд ли способна переплачивать. Дело в том, что за последние несколько лет бессмысленное и беспощадное проукраинство Европы убедительно доказало, что без России никакие дела на континенте не решаются и решаться не могут. Ни с точки зрения экономки, ни с точки зрения безопасности. Так что местным политикам любить Россию или быть пророссийскими вовсе не нужно. Достаточно быть прагматиками, и тогда все дороги так или иначе приведут в Третий Рим. А вот у кого инстинкт самосохранения отсутствует — те будут продолжать плясать под дудку глобалистов столько, сколько запасы былой прочности экономики позволят.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаОтносительно нашего заявления по Фицо... Могу сказать одно - не считаю правильным и корректным вмешиваться во внутреннюю политику иных стран. Фицо обязан думать про ИНТЕРЕСЫ именно СВОЕЙ страны и более ни о чем... Давать оценку что лучше для его страны - ну точно не нам... Словакия очень много нам помогла и помогает... Это я знаю точно... Я не понимаю зачем делать заявления о том, что нас не касается и на что мы не имеем влияния. Указывать как им решать проблемы? Точно не корректно...Украинский политик Александр ДубинскийНу, Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе? Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "5-6 менеджеров" там тоже пригодятся.Политический аналитик Алексей ПилькоВизит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нервные заявления его соседа Виктора Орбана говорят о том, что полный отказ от транзита российского газа через Украину представляет для Восточной Европы катастрофические последствия. Кстати, для Германии тоже, хотя она по политическим причинам не подаёт виду. С этим же связана нервозность Молдавии и двусмысленная политика Польши, которая на словах Словакию и Венгрию осуждает, а на деле покупает рекордные объёмы СПГ из России (хотя это немного другая история). В общем, без российского газа сложно, и придётся договариваться, что крайне тяжело сделать в условиях сидящего в Киеве недоговороспособного украинского руководства. Поэтому вариант вывода Зеленского и его окружения из игры вполне реален. Он начинает мешать уже многим, а с новым президентом можно обнулить все прежние заявления о границах 1991 года и вступлении в НАТО. Будет интересно, если Зеленский канет в лету не потому, что является инструментом прокси-войны против России. А из-за того, что ломает энергетический баланс Европы.Историк и журналист Павел ДанилинЗеленский заявил, что не понимает, почему премьер Словакии Фицо отказался брать компенсацию за потерю поставок российского газа из замороженных российских активов. Может, потому, что его в детстве учили, что воровать нехорошо? Впрочем, судя по поведению Зеленского, то ли у него трип и приход теперь каждый день, и он в наркоманском угаре почувствовал себя Богом, то ли это агония: столько низкопошибного хамства лезет из этого местечкового селюка, что я прям теряюсь.Политолог Юрий Баранчик…Зеленский задал вопрос — почему Фицо получает скидки на энергоресурсы и чем расплачивается? И сам ответил: за них России платят суверенитетом или теневыми схемами.Самое время и другим задать вопрос – а почему Зеленский получил от Запада примерно так $300 млрд, горы оружия, субсидирование мигрантов и прочие бонусы? По его же логике, за это Украина должна расплатиться суверенитетом или теневыми схемами. Что, кстати, правда. Как по части суверенитета, так и в области афер семейства Байдена и распилов Пентагона на "поддержке Украины". Дурость Зе не только в том, что он фактически сам себе надел репутационную петлю на шею. Запустив подобную "пулю" в Фицо, который уже доказал, что его и выстрелом в упор не всегда можно остановить, Зе сильно сократил желание Словакии договариваться с Киевом по-соседски. Поставки нефти и газа через украинскую территорию в Словакию были одной из последних причин сохранности собственной украинской газодобычи и распределения. Если бы Словакия вместе с Венгрией, Австрией и т.д. договорились о сохранении транзита российского газа под любым соусом – он бы назывался азербайджанским или грузинским – сохранился бы статус-кво. Россия не очень бьёт по собственным украинским мощностям, а Киев не трогает транзитную трубу.Сейчас шансы на договоренности упали почти до нуля. А если нет транзита, то терять России нечего, а значит целостность украинской газовой и добывающей инфраструктуры становится ненужной.Читайте также: Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо

https://ukraina.ru/20241223/1059864886.html

россия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, роберт фицо, россия, владимир зеленский, эксперты, соцсети, словакия, владимир путин, визит, сво