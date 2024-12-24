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Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник

Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник - 24.12.2024 Украина.ру

Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру оценил ситуацию с оборонным производством в России, США и в... Украина.ру, 24.12.2024

2024-12-24T15:38

2024-12-24T15:38

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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру оценил ситуацию с оборонным производством в России, США и в Европе, рассказал о том, насколько страны ЕС готовы к прямому вступлению в конфликт на Украине, а также прокомментировал ракетное противостояние России и Америки. 00:27 – О наращивании оборонного производства; 04:12 – О сроках завершения украинского конфликта; 05:59 – ОПК Америки без Европы; 08:42 – Готова ли к войне Европа? 14:11 – О прямом столкновении с ЕС; 15:41 – "Орешник" и средние ракеты Запада; 22:31 – О сроках обустройства ракетной инфраструктуры; 25:31 – О применении "Орешника". ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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