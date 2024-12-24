https://ukraina.ru/20241224/1059916287.html
Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник
Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник - 24.12.2024 Украина.ру
Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру оценил ситуацию с оборонным производством в России, США и в... Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T15:38
2024-12-24T15:38
2024-12-24T15:38
видео
ес
украина-ес
сво
всу
сша
впк
"орешник"
нато
украина-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059916165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f05172854dc42fe62141a6bfc4b8f700.jpg
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру оценил ситуацию с оборонным производством в России, США и в Европе, рассказал о том, насколько страны ЕС готовы к прямому вступлению в конфликт на Украине, а также прокомментировал ракетное противостояние России и Америки. 00:27 – О наращивании оборонного производства; 04:12 – О сроках завершения украинского конфликта; 05:59 – ОПК Америки без Европы; 08:42 – Готова ли к войне Европа? 14:11 – О прямом столкновении с ЕС; 15:41 – "Орешник" и средние ракеты Запада; 22:31 – О сроках обустройства ракетной инфраструктуры; 25:31 – О применении "Орешника". ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059916165_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6904d2939c6230fe1eb68e804365b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ес, украина-ес, сво, всу, сша, впк, "орешник", нато, украина-нато, промышленность, бпла, беспилотники, видео
Видео, ЕС, Украина-ЕС, СВО, ВСУ, США, ВПК, "Орешник", НАТО, Украина-НАТО, промышленность, БПЛА, беспилотники
Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру оценил ситуацию с оборонным производством в России, США и в Европе, рассказал о том, насколько страны ЕС готовы к прямому вступлению в конфликт на Украине, а также прокомментировал ракетное противостояние России и Америки.
00:27 – О наращивании оборонного производства;
04:12 – О сроках завершения украинского конфликта;
05:59 – ОПК Америки без Европы;
08:42 – Готова ли к войне Европа?
14:11 – О прямом столкновении с ЕС;
15:41 – "Орешник" и средние ракеты Запада;
22:31 – О сроках обустройства ракетной инфраструктуры;
25:31 – О применении "Орешника".
ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru