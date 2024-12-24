Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy - 24.12.2024 Украина.ру
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Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy - 24.12.2024 Украина.ру
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy
Боеприпасы для ВСУ поставляются в огромных количествах из Греции через Балканы и Польшу. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.
2024-12-24T18:05
2024-12-24T18:05
новости
греция
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вооруженные силы украины
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боеприпасы
военная помощь
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По информации греческого портала, Греция с начала СВО в числе первых стала снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Поставки идут через порт Александруполис и другие порты, играя ключевую роль в военной помощи Киеву. Об этом заявлял премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Правительство Греции табуировало тему военных поставок на Украину, сказано в публикации. Там также отмечено, что эта информация скрывается правительством от парламентских партий.Поэтому нет официальных комментариев о том, сколько поставила Греция оружия и других военных грузов на Украину. Правительство также скрывает, получила ли страна деньги или что-либо взамен на свои военные услуги Киеву по линии НАТО.Кроме того, портал обратил внимание на обсуждение передачи правительством Греции без компенсации на 25-30 лет производственных линий в Лаврионе и других объектов ВПК производителю вооружений из Словакии - консорциуму MSM Export.Больше новостей представлено в обзоре Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря
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новости, греция, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, впк, всу, боеприпасы, военная помощь, военная техника, украина-нато, сво
Новости, Греция, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВПК, ВСУ, боеприпасы, военная помощь, военная техника, Украина-НАТО, СВО

Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy

18:05 24.12.2024
 
© РИА Новости . Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМитинги в Греции против повышения цен и вовлечения в события на Украине
Митинги в Греции против повышения цен и вовлечения в события на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Костис Нтантамис
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Боеприпасы для ВСУ поставляются в огромных количествах из Греции через Балканы и Польшу. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.
По информации греческого портала, Греция с начала СВО в числе первых стала снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Поставки идут через порт Александруполис и другие порты, играя ключевую роль в военной помощи Киеву. Об этом заявлял премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Правительство Греции табуировало тему военных поставок на Украину, сказано в публикации. Там также отмечено, что эта информация скрывается правительством от парламентских партий.
Поэтому нет официальных комментариев о том, сколько поставила Греция оружия и других военных грузов на Украину. Правительство также скрывает, получила ли страна деньги или что-либо взамен на свои военные услуги Киеву по линии НАТО.
Кроме того, портал обратил внимание на обсуждение передачи правительством Греции без компенсации на 25-30 лет производственных линий в Лаврионе и других объектов ВПК производителю вооружений из Словакии - консорциуму MSM Export.
Больше новостей представлено в обзоре Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря
 
НовостиГрецияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныНАТОВПКВСУбоеприпасывоенная помощьвоенная техникаУкраина-НАТОСВО
 
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