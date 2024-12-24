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Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy

Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy - 24.12.2024 Украина.ру

Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy

Боеприпасы для ВСУ поставляются в огромных количествах из Греции через Балканы и Польшу. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.

2024-12-24T18:05

2024-12-24T18:05

2024-12-24T18:05

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По информации греческого портала, Греция с начала СВО в числе первых стала снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Поставки идут через порт Александруполис и другие порты, играя ключевую роль в военной помощи Киеву. Об этом заявлял премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Правительство Греции табуировало тему военных поставок на Украину, сказано в публикации. Там также отмечено, что эта информация скрывается правительством от парламентских партий.Поэтому нет официальных комментариев о том, сколько поставила Греция оружия и других военных грузов на Украину. Правительство также скрывает, получила ли страна деньги или что-либо взамен на свои военные услуги Киеву по линии НАТО.Кроме того, портал обратил внимание на обсуждение передачи правительством Греции без компенсации на 25-30 лет производственных линий в Лаврионе и других объектов ВПК производителю вооружений из Словакии - консорциуму MSM Export.Больше новостей представлено в обзоре Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря

греция

украина

киев

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новости, греция, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, впк, всу, боеприпасы, военная помощь, военная техника, украина-нато, сво