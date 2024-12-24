https://ukraina.ru/20241224/1059922560.html
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy - 24.12.2024 Украина.ру
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy
Боеприпасы для ВСУ поставляются в огромных количествах из Греции через Балканы и Польшу. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.
2024-12-24T18:05
2024-12-24T18:05
2024-12-24T18:05
новости
греция
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
впк
всу
боеприпасы
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/04/1033780463_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_0719061f3e73d89be3a1968aeb3586fa.jpg.webp
По информации греческого портала, Греция с начала СВО в числе первых стала снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Поставки идут через порт Александруполис и другие порты, играя ключевую роль в военной помощи Киеву. Об этом заявлял премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Правительство Греции табуировало тему военных поставок на Украину, сказано в публикации. Там также отмечено, что эта информация скрывается правительством от парламентских партий.Поэтому нет официальных комментариев о том, сколько поставила Греция оружия и других военных грузов на Украину. Правительство также скрывает, получила ли страна деньги или что-либо взамен на свои военные услуги Киеву по линии НАТО.Кроме того, портал обратил внимание на обсуждение передачи правительством Греции без компенсации на 25-30 лет производственных линий в Лаврионе и других объектов ВПК производителю вооружений из Словакии - консорциуму MSM Export.Больше новостей представлено в обзоре Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря
греция
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/04/1033780463_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f2d561dd94ec487e5364cedac20f2f54.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греция, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, впк, всу, боеприпасы, военная помощь, военная техника, украина-нато, сво
Новости, Греция, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВПК, ВСУ, боеприпасы, военная помощь, военная техника, Украина-НАТО, СВО
Греция второй год поставляет массу боеприпасов на Украину - neostrategy
Боеприпасы для ВСУ поставляются в огромных количествах из Греции через Балканы и Польшу. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.