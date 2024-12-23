https://ukraina.ru/20241223/1059894168.html

Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России - 23.12.2024 Украина.ру

Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом 23 декабря заявила Служба внешней разведки (СВР) России

2024-12-23T19:26

2024-12-23T19:26

2024-12-23T19:26

эксклюзив

молдавия

приднестровье

россия

служба внешней разведки

газпром

дональд трамп

нато

конфликт

российские миротворцы

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По информации ведомства, на одном из совещаний, посвященном ситуации в энергетике, Майя Санду категорически отказалась обсуждать с властями Украины вопрос о продлении транзита российского природного газа и пригрозила, что в случае прекращения поставок Кишинёв отыграется на Приднестровье.Президент Молдавии поручила возбудить против руководства Приднестровья уголовные дела за "сепаратизм" и ввести усиленный досмотр граждан ПМР на границе с Молдавией."Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", – говорится в сообщении пресс-службы СВР.Позже аппарат президента Молдавии опроверг сообщения Службы внешней разведки России о запланированных военных действиях в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Начальник администрации Санду Адриан Бэлуцел заявил, что Кишинёв по-прежнему привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений. При этом он потребовал вывода российского миротворческого контингента из Приднестровской Молдавской Республики.Напомним, что в конце текущего года заканчивается соглашение о газовом транзите между "Газпромом" и украинским правительством. С другой стороны, контракт, который российская компания заключила в 2022 с "Молдовагазом" заканчивается только через год. Согласно этому документу, "Газпром" должен доставлять газ до границы с Молдавией. На этом основании Кишинёв считает, что "Газпром" должен отвечать по своим обязательствам и выполнять договор.Российская сторона готова выполнить условия договора в полном объеме, но Киев категорический отрицает возможность переговоров с Москвой по вопросам транзита. Недавно прошли переговоры, в ходе которых представители "Газпрома" обсуждали этот момент с молдавской стороной. Они предложили Кишинёву выйти на контакт с Киевом и договариваться напрямую о транспортировке газа. Тем временем в Кишинёве заявили, что на такие действия они идти не намерены.По мнению доцента Финансового университета при правительстве России, директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игоря Шорникова, молдавская сторона вполне осознано провоцирует энергетический кризис, который может впоследствии превратиться в военный."В сообщении СВР России, которое распространили российские СМИ, говорится не только о силовом захвате Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, но и о военной операции по ликвидации российского миротворческого военного присутствия в регионе. Здесь надо иметь в виду, что Молдавская ГРЭС находится в собственности России. В обоих случает речь идет идет о том, что Молдавия объявляет войну России. Конечно, при условии, что что-то подобное произойдет", – объяснил Шорников.По его словам, нужно понимать, что Майя Санду не самостоятельный политик, а марионетка, которая работает в интересах глобалистских элит. Поэтому и ее последнее заявление нужно рассматривать в контексте усилий, которые глобалисты сейчас прилагают для того, чтобы не позволить избранному президенту США Дональду Трампу завершить украинский конфликт, или хотя бы максимально усложнить ему эту задачу, полагает Шорников."Молдавия с Приднестровьем и российским военным присутствием всегда была миной замедленного действия, которую эти силы держали в запасе на случай, если надо ударить по России и чтобы она при этом не смогла ответить", – отметил политолог.Он добавил, что ситуация, которая сложилась вокруг Приднестровья, вызвана несколькими факторами. Первый из них — то, что на выборах в Молдавии этой осенью победила Майя Санду, хотя и не совсем законным путем.Второй момент, который повлиял на ситуацию — кризис власти в Румынии, добавил политолог. По его мнению, отмена результатов первого круга президентских выборов в этой стране негативно повлияла на безопасность в регионе."Дело в том, что действующие власти стали не совсем легитимными. Джорджеску не дали прийти во власть и, соответственно, и в Румынии, и в Молдавии в высшем руководстве находятся представители глобалистских элит с неустойчивой легитимностью", – подчеркнул он.Несмотря на это, румынские элиты не хотят вовлечения в украинский кризис. Они связаны с Молдавией целой системой договоренностей в области — и по линии армии, и по линии спецслужб, и по линии МВД, напомнил Шорников. Поэтому если там собираются устроить какой-то военный демарш в отношении к России, то Румыния неминуемо может оказаться вовлечена в это, предупредил эксперт."Когда в Румынии была устойчивая власть, она держала Санду под контролем. Сейчас уходящие румынские глобалистские элиты не могут противостоять напору извне и им нужно, видимо, соглашаться на то, что их страна тоже может оказаться втянутой в кризис. Их мотивация может быть в том, чтобы как можно дольше сохранять свои позиции во власти. Сейчас мы не знаем, когда будут повторные президентские выборы в Румынии. А так перспектива отодвигается на неопределенный срок", – рассказал политолог, подчеркивая, что его регион оказался заложником большой схватки, которая происходит между глобалистами и будущей администрации Трампа.Шорников акцентировал внимание на том, что нападение на Молдавскую ГРЭС, в том числе и на миротворческое присутствие в регионе, равносильно прямому объявлению войны России. Учитывая то, что в Приднестровье проживает больше 320 тыс. российских граждан, по конституции Москва будет обязана своих граждан защищать, сказал он. Однако при этом политолог отметил, что не ожидает вовлечения в конфликт НАТО или Румынии."Судя по риторике брюссельских чиновников, всю вину за неуспех возможной операции они столкнут на Санду. Они не намерены останавливать Санду, но при этом они не намерены считать, что она выполняет их заказ. Молдавия не является членом ЕС и НАТО, поэтому они якобы здесь не при чем", – заявил Шорников.Румыния в этой ситуации тоже не станет отвечать в соответствии с теми договорами в области безопасности, которые у нее есть с Молдавией, полагает он."Вся эта авантюра останется на совести Кишинёва и будет выполнятся силами Молдавии. А здесь большой вопрос, сможет ли Молдавия с этим справиться. Военный потенциал Молдавии не такой внушительный, чтобы иметь какое-то реальное преимущество над Приднестровьем. К тому же, никто в регионе воевать не хочет – прежде всего молдаване. Если там что-то и произойдет, это обернется серьезным политическим кризисом, а никак не выполнением тех задач, которые Санду конкретно озвучивает", – отметил политолог.По его словам, есть очевидные признаки того, что нападения на Приднестровье на этот раз не будет. Один из них — утечка информации, о которой говорится в сообщении СВР России. Сам факт этих утечек говорит о том, что и в самой Молдавии, и в Румынии, и в ЕС есть заинтересованные силы, которые пытаются предотвратить худшее, подытожил Игорь Шорников.Больше об этой теме в интервью Дениса Рудометова Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059552828.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, россия, служба внешней разведки , газпром, дональд трамп, нато, конфликт, российские миротворцы