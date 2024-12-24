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Главное за ночь 24 декабря

Главное за ночь 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 декабря

Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбито над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 24.12.2024

2024-12-24T08:11

2024-12-24T08:11

2024-12-24T08:12

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Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбито над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны.FPV-дрон "Гортензия" с поддержкой управления по оптическому волокну начали применять в зоне спецоперации, сообщили в конструкторском бюро.Российские военные, освободившие Новопустынку, отразили несколько попыток противника вернуть поселок и взяли в плен 10 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях Николаево-Дарьино, Леонидово, населенных пунктов Русская Поречная и Куриловка. Враг проводит встречные действия: в Суджанском районе ВСУ предприняли пять безуспешных контратак, с использованием БМП "Бредли" и БТР "М-113";- на Купянском направлении наши войска при поддержке бронетехники ведут бои у Загрызово. В северной части населенного пункта российская пехота заняла позиции в лесопосадке и в ряде сооружений;- в Торецке (Дзержинске) в центральной части города ВС России продолжают атаки вдоль улиц Фабричная, Рыночная, Светлая, Леси Украинки и в направлении шахты "Торецкая";- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России развивают успех с юго-запада, атакуя со стороны Даченского. Также продолжаются бои у Новотроицкого и южнее: ВС России наступают юго-западнее Покровска широким фронтом;- в Курахово продолжаются боестолкновения, юго-западнее ВС России наступают на Константинополь: юго-западнее расширяется зона контроля у н.п. Зеленовка. Из освобожденных сёл наши воины эвакуируют мирное население. В центральной части города продолжаются боестолкновения за оставшиеся многоэтажные дома;- на севере Времевского направления ВС России уничтожен мост через р. Мокрые Ялы в н.п. Великая (Большая) Новоселка.Почти 4,4 тыс. мирных жителей России с января получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, почти 800 человек, включая 50 детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, сообщил РИА Новости пленный. Он также рассказал, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, минобороны