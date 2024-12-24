Главное за ночь 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 24 декабря
Главное за ночь 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 декабря
Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбито над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T08:11
2024-12-24T08:12
новости
россия
ростовская область
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
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Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбито над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны.FPV-дрон "Гортензия" с поддержкой управления по оптическому волокну начали применять в зоне спецоперации, сообщили в конструкторском бюро.Российские военные, освободившие Новопустынку, отразили несколько попыток противника вернуть поселок и взяли в плен 10 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях Николаево-Дарьино, Леонидово, населенных пунктов Русская Поречная и Куриловка. Враг проводит встречные действия: в Суджанском районе ВСУ предприняли пять безуспешных контратак, с использованием БМП "Бредли" и БТР "М-113";- на Купянском направлении наши войска при поддержке бронетехники ведут бои у Загрызово. В северной части населенного пункта российская пехота заняла позиции в лесопосадке и в ряде сооружений;- в Торецке (Дзержинске) в центральной части города ВС России продолжают атаки вдоль улиц Фабричная, Рыночная, Светлая, Леси Украинки и в направлении шахты "Торецкая";- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России развивают успех с юго-запада, атакуя со стороны Даченского. Также продолжаются бои у Новотроицкого и южнее: ВС России наступают юго-западнее Покровска широким фронтом;- в Курахово продолжаются боестолкновения, юго-западнее ВС России наступают на Константинополь: юго-западнее расширяется зона контроля у н.п. Зеленовка. Из освобожденных сёл наши воины эвакуируют мирное население. В центральной части города продолжаются боестолкновения за оставшиеся многоэтажные дома;- на севере Времевского направления ВС России уничтожен мост через р. Мокрые Ялы в н.п. Великая (Большая) Новоселка.Почти 4,4 тыс. мирных жителей России с января получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, почти 800 человек, включая 50 детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, сообщил РИА Новости пленный. Он также рассказал, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 24 декабря

08:11 24.12.2024 (обновлено: 08:12 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбито над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны.
FPV-дрон "Гортензия" с поддержкой управления по оптическому волокну начали применять в зоне спецоперации, сообщили в конструкторском бюро.
Российские военные, освободившие Новопустынку, отразили несколько попыток противника вернуть поселок и взяли в плен 10 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях Николаево-Дарьино, Леонидово, населенных пунктов Русская Поречная и Куриловка. Враг проводит встречные действия: в Суджанском районе ВСУ предприняли пять безуспешных контратак, с использованием БМП "Бредли" и БТР "М-113";
- на Купянском направлении наши войска при поддержке бронетехники ведут бои у Загрызово. В северной части населенного пункта российская пехота заняла позиции в лесопосадке и в ряде сооружений;
- в Торецке (Дзержинске) в центральной части города ВС России продолжают атаки вдоль улиц Фабричная, Рыночная, Светлая, Леси Украинки и в направлении шахты "Торецкая";
- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России развивают успех с юго-запада, атакуя со стороны Даченского. Также продолжаются бои у Новотроицкого и южнее: ВС России наступают юго-западнее Покровска широким фронтом;
- в Курахово продолжаются боестолкновения, юго-западнее ВС России наступают на Константинополь: юго-западнее расширяется зона контроля у н.п. Зеленовка. Из освобожденных сёл наши воины эвакуируют мирное население. В центральной части города продолжаются боестолкновения за оставшиеся многоэтажные дома;
- на севере Времевского направления ВС России уничтожен мост через р. Мокрые Ялы в н.п. Великая (Большая) Новоселка.
Почти 4,4 тыс. мирных жителей России с января получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, почти 800 человек, включая 50 детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, сообщил РИА Новости пленный. Он также рассказал, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата.
Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРостовская областьКурская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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06:15Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
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06:00"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
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05:30В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России
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04:58Хроника энергетической войны: Экспансия России в ядерной отрасли и Европа в кольце "газовых врагов"
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04:30Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
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