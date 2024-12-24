Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано - 24.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241224/1059913675.html
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано - 24.12.2024 Украина.ру
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
Дело об апрельском покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано на теракт. Информация об этом следует из материалов, полученных агентством РИА Новости
2024-12-24T14:12
2024-12-24T14:12
новости
россия
москва
василий прозоров
теракт
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054478569_0:89:714:491_1920x0_80_0_0_307b6e4887d8207819f0f231942985bd.jpg
Покушение на Прозорова произошло утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Неизвестные заложили в его внедорожник Toyota Land Cruiser взрывчатку, которая сработала, когда экс-сотрудник СБУ повернул ключ в замке зажигания.По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, прибывший в Россию в марте. Он получил от СБУ компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал машину Прозорова.Также задержан курьер Иван Паскарь. Переданную ему из Варшавы посылку с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства он получил в Литве, а затем привез в Москву на машине.Ярослава Хрестина, курировавшая покушение на Прозорова, объявлена в международный розыск. Следствию известно, что именно она передала "взрывную" посылку, а также руководила исполнителями, в том числе заказала снимки местности, где в итоге был завершен теракт.ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины ПрозороваПрозоров перебрался в Россию в 2018-м, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.Другие новости: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054478569_0:22:714:558_1920x0_80_0_0_e7859d885a744d04aa25e1809afe2101.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, василий прозоров, теракт, покушение
Новости, Россия, Москва, Василий Прозоров, теракт, покушение

Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано

14:12 24.12.2024
 
© 112 телеграм-канал скриншотв иедо
© 112 телеграм-канал скриншотв иедо
Читать в
ДзенTelegram
Дело об апрельском покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано на теракт. Информация об этом следует из материалов, полученных агентством РИА Новости

"Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы)", - говорится в документах.

Покушение на Прозорова произошло утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Неизвестные заложили в его внедорожник Toyota Land Cruiser взрывчатку, которая сработала, когда экс-сотрудник СБУ повернул ключ в замке зажигания.
По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, прибывший в Россию в марте. Он получил от СБУ компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал машину Прозорова.
Также задержан курьер Иван Паскарь. Переданную ему из Варшавы посылку с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства он получил в Литве, а затем привез в Москву на машине.
Ярослава Хрестина, курировавшая покушение на Прозорова, объявлена в международный розыск. Следствию известно, что именно она передала "взрывную" посылку, а также руководила исполнителями, в том числе заказала снимки местности, где в итоге был завершен теракт.
ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
Прозоров перебрался в Россию в 2018-м, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
Другие новости: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.
 
НовостиРоссияМоскваВасилий Прозоровтерактпокушение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах
16:18Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом
16:14Украинские силовики угрожают судом жительнице Херсона, преподававшей на русском языке
16:00"Капитан "Пилигрима" – последняя советская экранизация Жюля Верна
15:38Не Нью-Йорк и не Вашингтон: что могут сжечь в США 36 болванок от "Орешника" - Крапивник
15:20Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово
14:46Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год
14:38100 тысяч "голодных" украинок и 40 тысяч "мужиков с деньгами". И кто станет первым триллионером за земле?
14:12Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
14:08Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
14:06Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ
13:56В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
13:48Воры вне закона. Победа и поражение – главные "враги" западной помощи Украине
13:36Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов
13:27Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
13:22Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
13:17"Российские нарративы". Почему еврожурналисты закрывают глаза на нарушения прав человека на Украине
13:16Италия законодательно оформила военную помощь Киеву до конца 2025 года
13:01Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
12:52Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Лента новостейМолния