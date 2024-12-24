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Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано - 24.12.2024 Украина.ру
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
Дело об апрельском покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано на теракт. Информация об этом следует из материалов, полученных агентством РИА Новости
2024-12-24T14:12
2024-12-24T14:12
2024-12-24T14:12
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покушение
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Покушение на Прозорова произошло утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Неизвестные заложили в его внедорожник Toyota Land Cruiser взрывчатку, которая сработала, когда экс-сотрудник СБУ повернул ключ в замке зажигания.По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, прибывший в Россию в марте. Он получил от СБУ компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал машину Прозорова.Также задержан курьер Иван Паскарь. Переданную ему из Варшавы посылку с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства он получил в Литве, а затем привез в Москву на машине.Ярослава Хрестина, курировавшая покушение на Прозорова, объявлена в международный розыск. Следствию известно, что именно она передала "взрывную" посылку, а также руководила исполнителями, в том числе заказала снимки местности, где в итоге был завершен теракт.ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины ПрозороваПрозоров перебрался в Россию в 2018-м, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.Другие новости: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.
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новости, россия, москва, василий прозоров, теракт, покушение
Новости, Россия, Москва, Василий Прозоров, теракт, покушение
Московское покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировано
Дело об апрельском покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано на теракт. Информация об этом следует из материалов, полученных агентством РИА Новости