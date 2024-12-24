https://ukraina.ru/20241224/1059908924.html

Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру

Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

В Киеве хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили помощь украинским беженцам; США активно наращивают военно-биологическое присутствие в Африке; ВСУ продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-24T13:01

2024-12-24T13:01

2024-12-24T13:04

эксклюзив

сша

украина

африка

денис шмыгаль

владимир сальдо

хроники

беженцы

украинские беженцы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/98/1033429879_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_028bdf39572675c314ae51ef632a3a94.jpg.webp

Киев попросил ЕС прекратить помощь украинским беженцамВласти Украины хотят, чтобы Евросоюз больше не оказывал помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам. Эти меры призваны заставить граждан вернуться на родину, пишет испанская газета El Pais.При этом Украина стремится не потерять связь с теми, кто по новому закону сможет иметь двойное гражданство. Исследование Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, проведенное в ноябре, показало, что 61% украинских беженцев еще надеются вернуться, если в стране улучшится ситуация.Опрошенные испанским изданием украинцы за границей заявили, что хотели бы вернуться на родину, но пока не планируют это делать. Они хотят безопасности и гарантий, что военный конфликт не повторится, а так же стабильности в образовании и медицине. Главная же их потребность – электроэнергия без ограничений. По мнению проживающей в Польше украинской журналистки и исследовательницы Елены Бабаковой, которая специализируется на миграции в Университете Висла в Варшаве, власти Украины могли бы завлекать граждан на родину налоговыми льготами, помощью в приобретении жилья, образовательными стипендиями и т. д. Украинское правительство в принятой в сентябре демографической стратегии отмечает, что от 1,3 до 3,3 миллиона беженцев могут не вернуться на родину. При этом эта цифра может ежегодно увеличиваться.Власти Польши намерены в марте рассмотреть проблему пребывания на территории страны украинских беженцев. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД Польши Мацей Дущик."Конечно, мы здесь ждем зимы, какая будет ситуация зимой на Украине, какие будут решения относительно весны. Если будет такая необходимость, то мы будем готовы как страна, которая берет ответственность и к которой прислушиваются по украинскому вопросу в Европейском союзе, дискутировать о том, каким образом подойти к вопросу присутствия беженцев с Украины", — сказал Дущик.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV заявил, что правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев.По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы.Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.США наращивают военно-биологическое присутствие в АфрикеИмеющиеся в распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.Научно-исследовательские организации минобороны США ведут активную деятельность в регионе. Филиалы военно-медицинского центра ВМС размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов, сообщили в военном ведомстве."Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки. В Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов минобороны США", — следует из материалов брифинга.Также сообщается, что в Сенегале власти США завершают строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 млн. долларов. При этом в проекте принимают участие те же компании-подрядчики Пентагона, которые были задействованы при строительстве лабораторий в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", отмечают в Минобороны.В ведомстве добавили, что для организации военно-биологических исследований Пентагон также использует существующие инфраструктуру и потенциал стран Африки. Заказчиками работ являются управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент. При этом главными потребителями результатов исследований выступают медицинский НИИ инфекционных болезней и армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США, уточнили в Минобороны."При этом Соединенные Штаты не раскрывают конечные цели проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ", — подчеркнули в российском военном ведомстве.Обстрелы и налетыВ течение ночи 24 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки было зафиксировано четыре факта атак ВСУ, один мирный житель получил ранения, об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Четыре обстрела были зафиксированы на горловском направлении. Всего со стороны ВСУ было выпущено 11 единиц боеприпасов.За прошедшие сутки в Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Красный Хутор было выпущено два снаряда в ходе одного обстрела и совершена атака одного беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Об этом 24 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Новостроевка-Вторая произведено два артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 4 боеприпаса. Без последствий", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе село Поповка подверглось одному обстрелу с применением одного артснаряда, разрушений нет, уточнил Гладков.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о ракетной опасности в Скадовске."В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.Достижения ВС РФ на фронтеПодразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых подразделений противника", — сообщили в военном ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики, уточнили в Минобороны.Подразделения ГВ "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка в ДНР, отметили в ведомстве."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке Минобороны.Также о главных событиях на фронте — читайте в материале Кирилла Курбатова Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241011/1058032031.html

https://ukraina.ru/20230425/1045663082.html

сша

украина

африка

днр

херсонская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, украина, африка, денис шмыгаль, владимир сальдо, хроники, беженцы, украинские беженцы, всу, лаборатория, днр, херсонская область, белгородская область, минобороны рф