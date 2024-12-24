https://ukraina.ru/20241224/1059918378.html

Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря

Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру

Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря

Обсуждение темы переговоров и завершения СВО; Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ России; СВО продолжается: что происходит на фронте; телгерам-канал Deep State против Сырского

2024-12-24T18:00

2024-12-24T18:00

2024-12-24T18:00

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Переговоры и завершение СВО на горизонте?Во вторник, 24 декабря, беседуя с журналистами газеты Magyar Nemzet, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал старт теме скорых переговоров по Украине, заявив, что кризис закончится в наступающем году.Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть.Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликтВ Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуЕще чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко тоже сказала, что переговорный процесс уже на горизонте, однако он будет непростым. Почти в то же самое время будущий спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог сказал в эфире Fox Business, что его шеф не повторит ошибки "с треском провалившихся" Минских соглашений.Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры подогреты свежими заявлениями Трампа о его твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ РоссииОднако готовность Запада и его киевского подопечного к переговорам вызывает сомнения у многих экспертов. Причина простая – реальные дела, а они пока свидетельствуют об обратном.Так, 24 декабря, польская радиостанция RMF FM сообщила, что накануне над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, наводящий ракеты ATACMS.В материале издания уточнялось также, что свой путь беспилотник держал в том числе над Сувалкским перешейком, то есть у границы России.Global Hawk (Hawk с англ. - ястреб) - один из крупнейших разведывательных беспилотников, он собирает и передает данные в режиме реального времени. Размах крыльев машины – 35 метров, крейсерская скорость - около 650 км/час, время работы – 24 часа без перерыва. БПЛА способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.Идем впередВполне логично на этом фоне прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что российские войска продолжают работу на фронте.Российские военные продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время идут бои вдоль улиц Торецка (Дзержинска) и в районе одноименной шахты, а на Покровском (Красноармейском) направлении российские силы атакуют с юго-запада от Даченского и Новотроицкого."Курахово: бои в центральной части города и юго-западное наступление на Константинополь. В Зеленовке расширяется зона контроля", – добавил военкор.Параллельно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта в котел попали более сотни украинских военных."Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. В окружение попало свыше 100 украинских боевиков. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован", – сказал Рогов, уточнив, что речь идет о крупном командном и логистическом пункте ВСУ.Deep State против СырскогоПока ВСУ ждут в "котле" под Курском спасительного приказа об отступлении от своего командования, главком ВСУ Александр Сырский, кажется, занят куда более важным делом: выяснением отношений с Deep State. Такое название носит украинский аналитический ресурс, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны.В понедельник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком отдал приказ закрыть ресурс, а его администраторов отправить на фронт в пехоту. Во вторник, 24 декабря, Deep State опубликовал ответ Сырскому.Другие темы: Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово.

https://ukraina.ru/20241224/1059915008.html

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