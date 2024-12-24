Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру
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Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря
Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря - 24.12.2024 Украина.ру
Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря
Обсуждение темы переговоров и завершения СВО; Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ России; СВО продолжается: что происходит на фронте; телгерам-канал Deep State против Сырского
2024-12-24T18:00
2024-12-24T18:00
эксклюзив
россия
сша
украина
виктор орбан
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума
совет федерации
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Переговоры и завершение СВО на горизонте?Во вторник, 24 декабря, беседуя с журналистами газеты Magyar Nemzet, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал старт теме скорых переговоров по Украине, заявив, что кризис закончится в наступающем году.Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть.Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликтВ Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуЕще чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко тоже сказала, что переговорный процесс уже на горизонте, однако он будет непростым. Почти в то же самое время будущий спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог сказал в эфире Fox Business, что его шеф не повторит ошибки "с треском провалившихся" Минских соглашений.Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры подогреты свежими заявлениями Трампа о его твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ РоссииОднако готовность Запада и его киевского подопечного к переговорам вызывает сомнения у многих экспертов. Причина простая – реальные дела, а они пока свидетельствуют об обратном.Так, 24 декабря, польская радиостанция RMF FM сообщила, что накануне над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, наводящий ракеты ATACMS.В материале издания уточнялось также, что свой путь беспилотник держал в том числе над Сувалкским перешейком, то есть у границы России.Global Hawk (Hawk с англ. - ястреб) - один из крупнейших разведывательных беспилотников, он собирает и передает данные в режиме реального времени. Размах крыльев машины – 35 метров, крейсерская скорость - около 650 км/час, время работы – 24 часа без перерыва. БПЛА способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.Идем впередВполне логично на этом фоне прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что российские войска продолжают работу на фронте.Российские военные продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время идут бои вдоль улиц Торецка (Дзержинска) и в районе одноименной шахты, а на Покровском (Красноармейском) направлении российские силы атакуют с юго-запада от Даченского и Новотроицкого."Курахово: бои в центральной части города и юго-западное наступление на Константинополь. В Зеленовке расширяется зона контроля", – добавил военкор.Параллельно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта в котел попали более сотни украинских военных."Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. В окружение попало свыше 100 украинских боевиков. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован", – сказал Рогов, уточнив, что речь идет о крупном командном и логистическом пункте ВСУ.Deep State против СырскогоПока ВСУ ждут в "котле" под Курском спасительного приказа об отступлении от своего командования, главком ВСУ Александр Сырский, кажется, занят куда более важным делом: выяснением отношений с Deep State. Такое название носит украинский аналитический ресурс, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны.В понедельник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком отдал приказ закрыть ресурс, а его администраторов отправить на фронт в пехоту. Во вторник, 24 декабря, Deep State опубликовал ответ Сырскому.Другие темы: Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово.
https://ukraina.ru/20241224/1059915008.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, россия, сша, украина, виктор орбан, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума, совет федерации, валентина матвиенко, кит келлог, беспилотники, шпионы, бпла, сво, дмитрий песков, курахово, марьяна безуглая, deep state, хроники
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Кит Келлог, беспилотники, шпионы, БПЛА, СВО, Дмитрий Песков, Курахово, Марьяна Безуглая, deep state, Хроники

Переговорный горизонт, "ястреб" США у границ РФ и губительная ложь Сырского. Итоги 24 декабря

18:00 24.12.2024
 
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Сергей Зуев
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Обсуждение темы переговоров и завершения СВО; Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ России; СВО продолжается: что происходит на фронте; телгерам-канал Deep State против Сырского
Переговоры и завершение СВО на горизонте?
Во вторник, 24 декабря, беседуя с журналистами газеты Magyar Nemzet, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал старт теме скорых переговоров по Украине, заявив, что кризис закончится в наступающем году.

"Война закончится в 2025 году. Либо его (конфликт) удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", – сказал Орбан.

Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть.

"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", – сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя: "все может быть".

Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
Еще чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко тоже сказала, что переговорный процесс уже на горизонте, однако он будет непростым.

"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], что политика – это поиск компромиссов. И переговоры – это поиск компромиссов", – сказала спикер.

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14:46
Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 годПереговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Почти в то же самое время будущий спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог сказал в эфире Fox Business, что его шеф не повторит ошибки "с треском провалившихся" Минских соглашений.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", – сказал Келлог.

Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры подогреты свежими заявлениями Трампа о его твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?
Шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS, замечен у границ России
Однако готовность Запада и его киевского подопечного к переговорам вызывает сомнения у многих экспертов. Причина простая – реальные дела, а они пока свидетельствуют об обратном.
Так, 24 декабря, польская радиостанция RMF FM сообщила, что накануне над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, наводящий ракеты ATACMS.
В материале издания уточнялось также, что свой путь беспилотник держал в том числе над Сувалкским перешейком, то есть у границы России.
Global Hawk (Hawk с англ. - ястреб) - один из крупнейших разведывательных беспилотников, он собирает и передает данные в режиме реального времени. Размах крыльев машины 35 метров, крейсерская скорость - около 650 км/час, время работы 24 часа без перерыва. БПЛА способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.
10:31
У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИВ понедельник, 23 декабря, над семью европейскими странами пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk, частично захватив и границы РФ. Об этом 24 декабря сообщила польская радиостанция RMF FM
Идем вперед
Вполне логично на этом фоне прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что российские войска продолжают работу на фронте.

"Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", – сказал официальный представитель Кремля.

Российские военные продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время идут бои вдоль улиц Торецка (Дзержинска) и в районе одноименной шахты, а на Покровском (Красноармейском) направлении российские силы атакуют с юго-запада от Даченского и Новотроицкого.
"Курахово: бои в центральной части города и юго-западное наступление на Константинополь. В Зеленовке расширяется зона контроля", добавил военкор.
Параллельно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта в котел попали более сотни украинских военных.
"Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. В окружение попало свыше 100 украинских боевиков. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован", – сказал Рогов, уточнив, что речь идет о крупном командном и логистическом пункте ВСУ.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
13:36
Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - РоговСвыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта. Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Deep State против Сырского
Пока ВСУ ждут в "котле" под Курском спасительного приказа об отступлении от своего командования, главком ВСУ Александр Сырский, кажется, занят куда более важным делом: выяснением отношений с Deep State. Такое название носит украинский аналитический ресурс, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны.
В понедельник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком отдал приказ закрыть ресурс, а его администраторов отправить на фронт в пехоту. Во вторник, 24 декабря, Deep State опубликовал ответ Сырскому.

"К сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно", - написали военные аналитики, подчеркнув, что снискали в украинском обществе "железную репутацию" и "доверие". Заканчивается письмо фразой "ложь нас всех погубит".

Другие темы: Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово.
 
ЭксклюзивРоссияСШАУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГосдумаСовет ФедерацииВалентина МатвиенкоКит КеллогбеспилотникишпионыБПЛАСВОДмитрий ПесковКураховоМарьяна Безуглаяdeep stateХроники
 
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