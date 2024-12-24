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"Капитан "Пилигрима" – последняя советская экранизация Жюля Верна

"Капитан "Пилигрима" – последняя советская экранизация Жюля Верна - 24.12.2024 Украина.ру

"Капитан "Пилигрима" – последняя советская экранизация Жюля Верна

22 декабря 1986 года на киноэкраны вышел последний фильм-экранизация Жюля Верна снятый по роману "Пятнадцатилетний капитан" – "Капитан "Пилигрима". Он запомнился зрителям невероятным ансамблем талантливых актеров, ставшей популярной специально написанной для фильма песней группы "Машины времени", которая тогда находилась на пике своей популярности

2024-12-24T16:00

2024-12-24T16:00

2024-12-24T16:00

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В 1984 году на советские киноэкраны вышла подростковая кинокомедия киевской Киностудии им. А. Довженко "Единица с обманом" режиссера Андрея Праченко. Хоть он был и немолодой, 34 года, это оказался его первый полнометражный фильм.Андрей Дмитриевич до недавнего времени являлся довольно востребованным украинским киноактером, снялся в полутора десятках фильмов. Но затем он решил сменить актёрскую профессию, в 1981 году окончил режиссёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Его учителем стал Тимофей Левчук – автор таких знаковых для Украины фильмов, как "Иван Франко" (1956), "Два года над пропастью" (1966), "Дума о Ковпаке" (1973-1976) и др. В продолжении фильма о ковпаковцах "От Буга до Вислы" (1980) в роли партизана он снял и своего великовозрастного студента Андрея Праченко.Но вот состоялся выпуск и съёмки дебютного фильма, который при относительно небольшой для того времени аудитории – 6,2 млн. человек оказался богат на награды. "Единица с обманом" получила второй приз (по разделу фильмов для детей и юношества) на XVII Всесоюзном кинофестивале в Киеве (1984); приз детского жюри на XIX Всесоюзной неделе фильмов для детей в Алма-Ате (1984); "Хрустальный кубок" на XV республиканском кинофестивале "Молодость-84" в Киеве и специальный приз за лучший комедийный фильм для детей на III Международном кинофестивале юмора и сатиры в Габрово (Болгария, 1985).Благодаря этому успеху Праченко доверили снять новую экранизацию романа Жюля Верна "Пятнадцатилетний капитан". В СССР её уже экранизировали на киностудии "Союздетфильм", будущей им. Горького, причем фильм этот пользовался в стране большой популярностью. Так что задачка перед режиссером стояла непростая – сделать кино лучше, чем предшественники. Сам он необходимость этой экранизации определял так:"Технические средства кинематографа тогда были несравненно беднее, чем сейчас, когда есть возможность показать приключения Дика Сэнда и его друзей на широком формате, в цвете, с использованием последних достижений комбинаторов".За написание сценария взялся молодой сценарист Александр Гусельников, с которым Праченко снимал свой предыдущий фильм "Единица с обманом" – если дуэт "выстрелил" один раз, зачем что-то менять? Он немного сократил некоторые сцены из романа, некоторые, для пущей драматичности, немного изменил. Так, если в книге большую часть команды убивает кит, то в кино – негодяй и убийца Негоро. Если в романе африканского вождя губит "огненная вода", то в кино – любопытство.Найти актёра-подростка на главную роль 15-летнего юнги Дика Сэнда, которому судьба уготовит стать в столь юном возрасте капитаном китобойной шхуны, оказалось не так просто. Андрей Праченко сначала решил доверить главную роль Славе Ходченко – юному актёру, которого он снял в "Единице с обманом". Затем режиссёр сделал еще с десяток проб, и, наконец, вернулся к самому первому варианту.Подбирая актёра на роль злодея Негоро, Праченко решил пойти по беспроигрышному пути. В 1984 году на советские экраны вышел один из звездных фильмов Марка Захарова "Обыкновенное чудо". Загадочного графа Калиостро с непередаваемо магнетизирующим взглядом там сыграл талантливый 55-летний грузинский актер Нодар Мгалоблишвили. На роль Негоро Праченко пригласил его, и так же, как и у Марка Захарова, грузина озвучил Армен Джигарханян.Капитана Гуля сыграл талантливый московский актёр Лев Дуров, запомнившийся к тому времени зрителю и в роли агента Клауса из "Семнадцати мгновений весны" (1973), и в роли капитана королевских мушкетеров Де Тревиля из "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979), и знатока боевых искусств Сан Саныча из "Не бойся, я с тобой" (1981), и в множестве других ролей, которые он исполнял с неизменным высочайшим профессионализмом.Ещё одним актером, украсившим собой фильм, стал также крайне популярный в то время Леонид Ярмольник, сыгравший мерзавца Гарриса – обманщика и торговца рабами. Настоящим мастером перевоплощений, пополнивший актерский ансамбль фильма, может по праву считаться Альберт Филозов. Если в "Тегеране-43" (1981) он достоверно играет жестокого и хладнокровного нацистского убийцу Шернера, то в "Капитане "Пилигрима" – крайне правдоподобен в роли инфантильного энтомолога кузена Бенедикта.Его двоюродную сестру по фильму, жену судовладельца и хозяина "Пилигрима" миссис Мэри Уэлдон сыграла Татьяна Паркина. За пять лет до съёмок она отметилась в своей самой известной роли в фильме "Не могу сказать прощай" (1981). Ее героиню – роковую блондинку Марту, которая уводит у главной героини жениха, а затем безжалостно бросает, когда он становится калекой, многие зрительницы тех поколений ненавидят до сих пор.Её экранного сына Джека сыграл 9-летний Андрей Фурманчук. Впоследствии он был актером еще в нескольких фильмах и связал свою жизнь с кино – стал режиссёром, сценаристом, продюсером.Роль чернокожего Октеона исполнил советский чернокожий актер Эрменгельд Коновалов. А сообщника Негоро, бандита Рича – штатный актер киностудии Довженко Юрий Дубровин – знаменитый Ла Шене из "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979) и солдат Громыхало из деревни Подмышки из "На войне, как на войне" (1968).Из актеров, отметившихся в эпизодических ролях, стоит обязательно упомянуть боцмана яхты "Звезда Уэльса" в исполнении Сергея Иванова – "Кузнечика" из "В бой идут одни старики" (1973) и Лариосика из "Дни Турбиных" (1976). К сожалению, его лучшие роли были уже позади, но даже в таких проходных ролях он до сих пор смотрится органично и незабываемо.Роль шхуны "Пилигрим" сыграла настоящая шхуна "Кодор", на которой буквально за пару лет до этого на Одесской киностудии сняли ещё одну легендарную отечественную экранизацию Жюля Верна "Дети капитана Гранта" (1984). Судно построили в 1951 году в Финляндии в городе Турку в счет погашения репарационного долга. После этого она какое-то время использовалась советскими рыбаками, затем стала учебным судном. Кроме упомянутых фильмов "Кодор" также можно увидеть еще в одной известной советской экранизации, на этот раз Стивенсона – "Остров сокровищ" (1982). В "святые 90-е" шхуну приватизировали, вывезли на Каспий, в Баку, где переделали в плавучий ресторан. Там она и сгорела в 1999 году по неизвестным причинам.Украшением фильма стала песня "Путь домой", специально написанная мега-популярной в 80-е официальной советской рок-группы "Машина времени". Она выгодно выделяется из творчества Андрея Макаревича*, который уже в наше время стал гражданином Израиля и инагентом, и привлекла в кинотеатры немало дополнительных зрителей.Снимали большую часть сцен ленты в Крыму и Абхазии. Так, например, в роли джунглей использовались некоторые локации Никитского ботанического сада близ Ялты, а обезьян привлекали из Сухумского обезьяньего питомника. Иногда для съемок использовали военную технику –чтобы камеру не трясло, её устанавливали на БТР-60ПБ – имевшийся ЗИС-110 для этого не очень подходил.В "Капитане "Пилигрима" должно было присутствовать много кадров с животными, с теми же обезьянами, например. Но, к сожалению, его снимали на пленку Шосткинского комбината "Свема", а она отличалась большим процентом брака, наличие которого выяснялось только при проявке. Вот и сейчас, когда в Киеве проявили плёнку, оказалось, что сцены, снятые с животными, придется выбросить – возможности их переснять не было никакой. По этой же причине не вошли и снятые с вертолёта красочные кадры погони бандитов за Диком Сэндом и его друзьями.Тем не менее даже из того материала, который остался, удалось смонтировать замечательный фильм, который собрал в кинотеатрах 15,1 миллионов зрителей – довольно хороший для середины 80-х для Киностудии им. Довженко результат. Он позволили режиссёру Праченко и далее снимать приключенческие фильмы, из которых, пожалуй, самый известный – законченная уже после развала СССР "Одиссея капитана Блада" (1992), снятая совместно с французами и Горьковской киностудией на Ялтинской киностудии.К сожалению, после развала СССР кинематограф в стране пришёл в упадок, и в 00-е Андрей Дмитриевич эмигрировал из Украины, и сейчас живет в США. Ну а нам остается только пересматривать его фильмы, в том числе и такие, как "Капитан "Пилигрима" – результат соединения добротной режиссуры и выдающейся игры замечательных советских киноактёров.* Признан в России иноагентом.

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