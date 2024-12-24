https://ukraina.ru/20241224/1059891363.html

"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины

"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины - 24.12.2024 Украина.ру

"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины

На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен украинский плацдарм. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-24T03:45

2024-12-24T03:45

2024-12-24T03:45

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владимир зеленский

ростислав ищенко

плацдарм

франция

война

конфликт

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Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.Пиар-эффект от такого заявления Зеленского французам состоит том, что украинские власти пытаются спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией, сообщил обозреватель. Он отметил, что Зеленский говорит: "У нас нет сил" только тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы организовать прямое столкновение России с Европой.На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен плацдарм в виде Украины. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы, констатировал политолог."Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде". Таким образом он пытается спасти остатки украинской государственности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

https://ukraina.ru/20241223/1059885710.html

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