"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен украинский плацдарм. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.
Пиар-эффект от такого заявления Зеленского французам состоит том, что украинские власти пытаются спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией, сообщил обозреватель.
Он отметил, что Зеленский говорит: "У нас нет сил" только тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы организовать прямое столкновение России с Европой.
"До этого Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", — подчеркнул Ищенко.
На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен плацдарм в виде Украины. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы, констатировал политолог.
"Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде". Таким образом он пытается спасти остатки украинской государственности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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