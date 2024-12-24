"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины - 24.12.2024 Украина.ру
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"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины
"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины - 24.12.2024 Украина.ру
"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины
На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен украинский плацдарм. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T03:45
2024-12-24T03:45
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
ростислав ищенко
плацдарм
франция
война
конфликт
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Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.Пиар-эффект от такого заявления Зеленского французам состоит том, что украинские власти пытаются спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией, сообщил обозреватель. Он отметил, что Зеленский говорит: "У нас нет сил" только тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы организовать прямое столкновение России с Европой.На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен плацдарм в виде Украины. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы, констатировал политолог."Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде". Таким образом он пытается спасти остатки украинской государственности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, плацдарм, франция, война, конфликт, агрессия, сво, европа, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, плацдарм, Франция, война, конфликт, агрессия, СВО, Европа, детали, Спецоперация

"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины

03:45 24.12.2024
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен украинский плацдарм. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.
Пиар-эффект от такого заявления Зеленского французам состоит том, что украинские власти пытаются спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией, сообщил обозреватель.
Он отметил, что Зеленский говорит: "У нас нет сил" только тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы организовать прямое столкновение России с Европой.

"До этого Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", — подчеркнул Ищенко.

На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен плацдарм в виде Украины. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы, констатировал политолог.
"Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде". Таким образом он пытается спасти остатки украинской государственности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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