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Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт

Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт - 24.12.2024 Украина.ру

Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet предположил, что кризис на Украине закончится в будущем году

2024-12-24T13:27

2024-12-24T13:27

2024-12-24T13:28

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"Война закончится в 2025 году. Либо его (конфликт) удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Ранее венгерский премьер неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.Также он заявлял, что Европа уже проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам".О попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, виктор орбан, украина, европа, петер сийярто, владимир зеленский