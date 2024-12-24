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Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт - 24.12.2024 Украина.ру
Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet предположил, что кризис на Украине закончится в будущем году
2024-12-24T13:27
2024-12-24T13:27
2024-12-24T13:28
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виктор орбан
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петер сийярто
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"Война закончится в 2025 году. Либо его (конфликт) удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Ранее венгерский премьер неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.Также он заявлял, что Европа уже проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам".О попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, венгрия, виктор орбан, украина, европа, петер сийярто, владимир зеленский
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Европа, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
13:27 24.12.2024 (обновлено: 13:28 24.12.2024)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet предположил, что кризис на Украине закончится в будущем году