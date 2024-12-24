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Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро - 24.12.2024 Украина.ру
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
Вместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
2024-12-24T14:08
2024-12-24T14:08
2024-12-24T14:08
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Премьер-министра Венгрии констатировал хронические проблемы Запада и ЕС в частности. Среди них – проблемы экономические, социальные и безопасности, в том числе связанные с потоками нелегальных мигрантов.Вместо их решения Запад потратил сотни миллиардов евро на конфликт с Россией, поддерживая нынешнее руководство Украины в ходе СВО. По мнению Орбана, с этим связаны политические кризисы во Франции и Германии, которые являются лишь началом негативных тенденций.В результате такой политики ЕС и США пострадала и Украина, отметил премьер-министр Венгрии. Инфраструктура постсоветской республики разрушена, сильно пострадали транспортная и энергетическая системы. По мнению Орбана, в обозримом будущем Украина не сможет самостоятельно поддерживать свою экономику.Орбан также выразил уверенность, что военный конфликт, продолжающийся на украинском поле, завершится в 2025 году. Он указал на два сценария. Подробности в публикации Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт Также на эту тему: В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуТем временем Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
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Новости, США, Россия, Украина, Виктор Орбан, ЕС, военная помощь, СВО, Международная политика, Запад, Венгрия, Балканы, финансы
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
Вместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.