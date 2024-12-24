Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро - 24.12.2024 Украина.ру
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Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро - 24.12.2024 Украина.ру
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро
Вместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
2024-12-24T14:08
2024-12-24T14:08
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Премьер-министра Венгрии констатировал хронические проблемы Запада и ЕС в частности. Среди них – проблемы экономические, социальные и безопасности, в том числе связанные с потоками нелегальных мигрантов.Вместо их решения Запад потратил сотни миллиардов евро на конфликт с Россией, поддерживая нынешнее руководство Украины в ходе СВО. По мнению Орбана, с этим связаны политические кризисы во Франции и Германии, которые являются лишь началом негативных тенденций.В результате такой политики ЕС и США пострадала и Украина, отметил премьер-министр Венгрии. Инфраструктура постсоветской республики разрушена, сильно пострадали транспортная и энергетическая системы. По мнению Орбана, в обозримом будущем Украина не сможет самостоятельно поддерживать свою экономику.Орбан также выразил уверенность, что военный конфликт, продолжающийся на украинском поле, завершится в 2025 году. Он указал на два сценария. Подробности в публикации Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт Также на эту тему: В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуТем временем Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
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новости, сша, россия, украина, виктор орбан, ес, военная помощь, сво, международная политика, запад, венгрия, балканы, финансы
Новости, США, Россия, Украина, Виктор Орбан, ЕС, военная помощь, СВО, Международная политика, Запад, Венгрия, Балканы, финансы

Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро

14:08 24.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
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Вместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Премьер-министра Венгрии констатировал хронические проблемы Запада и ЕС в частности. Среди них – проблемы экономические, социальные и безопасности, в том числе связанные с потоками нелегальных мигрантов.
Вместо их решения Запад потратил сотни миллиардов евро на конфликт с Россией, поддерживая нынешнее руководство Украины в ходе СВО. По мнению Орбана, с этим связаны политические кризисы во Франции и Германии, которые являются лишь началом негативных тенденций.
"Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро, - казал Орбан. - На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели".
В результате такой политики ЕС и США пострадала и Украина, отметил премьер-министр Венгрии. Инфраструктура постсоветской республики разрушена, сильно пострадали транспортная и энергетическая системы. По мнению Орбана, в обозримом будущем Украина не сможет самостоятельно поддерживать свою экономику.
Орбан также выразил уверенность, что военный конфликт, продолжающийся на украинском поле, завершится в 2025 году. Он указал на два сценария. Подробности в публикации Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт
Также на эту тему: В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
Тем временем Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
 
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