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Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро

Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро - 24.12.2024 Украина.ру

Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро

Вместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

2024-12-24T14:08

2024-12-24T14:08

2024-12-24T14:08

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Премьер-министра Венгрии констатировал хронические проблемы Запада и ЕС в частности. Среди них – проблемы экономические, социальные и безопасности, в том числе связанные с потоками нелегальных мигрантов.Вместо их решения Запад потратил сотни миллиардов евро на конфликт с Россией, поддерживая нынешнее руководство Украины в ходе СВО. По мнению Орбана, с этим связаны политические кризисы во Франции и Германии, которые являются лишь началом негативных тенденций.В результате такой политики ЕС и США пострадала и Украина, отметил премьер-министр Венгрии. Инфраструктура постсоветской республики разрушена, сильно пострадали транспортная и энергетическая системы. По мнению Орбана, в обозримом будущем Украина не сможет самостоятельно поддерживать свою экономику.Орбан также выразил уверенность, что военный конфликт, продолжающийся на украинском поле, завершится в 2025 году. Он указал на два сценария. Подробности в публикации Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликт Также на эту тему: В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуТем временем Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ

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новости, сша, россия, украина, виктор орбан, ес, военная помощь, сво, международная политика, запад, венгрия, балканы, финансы