До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024 Украина.ру
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До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину
До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024 Украина.ру
До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину
Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. С таким заключением вышел свежий номер американского журнала Foreign Policy
2024-12-24T12:31
2024-12-24T12:31
новости
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ростислав ищенко
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александр сырский
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украина.ру
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Ранее французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Уточнялось, что в коалицию "миротворческой миссии" войдут 5-8 государств Европы.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск."В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.Еще по теме: Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, польша, ростислав ищенко, дональд трамп, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня", войска
Новости, Украина, Европа, Польша, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", войска

До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину

12:31 24.12.2024
 
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
наемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
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Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. С таким заключением вышел свежий номер американского журнала Foreign Policy
"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", - говорится в материале издания, где также уточняется, что вооруженные силы стран Европы принесут ВСУ мало пользы, так как иметь дело им придется против закаленных в боях российских военных.
Ранее французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Уточнялось, что в коалицию "миротворческой миссии" войдут 5-8 государств Европы.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
20 декабря, 09:32
Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездилНазывающий себя президентом Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обычно выпрашивает оружие и деньги. Но в ходе визита 18-19 декабря была новизна – он просил ещё и "миротворцев". Однако пока получил отказ.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск.
"В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
Еще по теме: Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ.
 
НовостиУкраинаЕвропаПольшаРостислав ИщенкоДональд ТрампАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руМИА "Россия сегодня"войска
 
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