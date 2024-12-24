До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. С таким заключением вышел свежий номер американского журнала Foreign Policy
"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", - говорится в материале издания, где также уточняется, что вооруженные силы стран Европы принесут ВСУ мало пользы, так как иметь дело им придется против закаленных в боях российских военных.
Ранее французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Уточнялось, что в коалицию "миротворческой миссии" войдут 5-8 государств Европы.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск.
"В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
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