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До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину

До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024 Украина.ру

До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на Украину

Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. С таким заключением вышел свежий номер американского журнала Foreign Policy

2024-12-24T12:31

2024-12-24T12:31

2024-12-24T12:31

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Ранее французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Уточнялось, что в коалицию "миротворческой миссии" войдут 5-8 государств Европы.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск."В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", - подчеркнул Ищенко.Он добавил, что сейчас в ВСУ воюют от 600 до 700 тысяч человек, которые имеют серьезный боевой опыт и неплохую оснащенность, но даже с такими ресурсами украинские войска вынуждены бежать от российской армии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.Еще по теме: Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241220/1059825210.html

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новости, украина, европа, польша, ростислав ищенко, дональд трамп, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня", войска