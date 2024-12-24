https://ukraina.ru/20241224/1059893995.html

Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте

Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте - 24.12.2024 Украина.ру

Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте

Сейчас Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время. Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны то и Россия и Запад могут пойти на заморозку конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-24T06:15

2024-12-24T06:15

2024-12-24T06:15

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владимир зеленский

ростислав ищенко

всу

война

ядерная война

курахово

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По мнению эксперта, на линии "Великая Новоселка — Курахово" сейчас падает село за селом. Если эти темпы сохраняется, у ВСУ на фронте будет 60-километровая дыра, которую им будет нечем заткнуть, отметил он.Но дело в том, что у Украины нет времени. Поэтому Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией, подчеркнул обозреватель.Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны они могут пойти на заморозку конфликта, что даст возможность сохраниться и Украине и Зеленскому, указал он."Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов. Если Зеленский почти полностью уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

https://ukraina.ru/20241223/1059892778.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, всу, война, ядерная война, курахово, фронт, заморозка, сво, детали, спецоперация