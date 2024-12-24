Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте - 24.12.2024 Украина.ру
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Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте - 24.12.2024 Украина.ру
Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
Сейчас Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время. Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны то и Россия и Запад могут пойти на заморозку конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T06:15
2024-12-24T06:15
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
ростислав ищенко
всу
война
ядерная война
курахово
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По мнению эксперта, на линии "Великая Новоселка — Курахово" сейчас падает село за селом. Если эти темпы сохраняется, у ВСУ на фронте будет 60-километровая дыра, которую им будет нечем заткнуть, отметил он.Но дело в том, что у Украины нет времени. Поэтому Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией, подчеркнул обозреватель.Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны они могут пойти на заморозку конфликта, что даст возможность сохраниться и Украине и Зеленскому, указал он."Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов. Если Зеленский почти полностью уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, всу, война, ядерная война, курахово, фронт, заморозка, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, ВСУ, война, ядерная война, Курахово, фронт, заморозка, СВО, детали, Спецоперация

Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте

06:15 24.12.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP / Felipe Dana
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Сейчас Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время. Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны то и Россия и Запад могут пойти на заморозку конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, на линии "Великая Новоселка — Курахово" сейчас падает село за селом. Если эти темпы сохраняется, у ВСУ на фронте будет 60-километровая дыра, которую им будет нечем заткнуть, отметил он.
"Если же киевский режим замедлит это наше наступление, у него будет еще два-три месяца, чтобы терроризировать европейцев просьбами о помощи. А дальше – вопрос времени", — указал Ищенко.
Но дело в том, что у Украины нет времени. Поэтому Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией, подчеркнул обозреватель.
Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны они могут пойти на заморозку конфликта, что даст возможность сохраниться и Украине и Зеленскому, указал он.
"Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов. Если Зеленский почти полностью уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
Леонков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 17:58
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к водеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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