Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
© AP / Felipe Dana
© AP / Felipe Dana
Сейчас Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время. Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны то и Россия и Запад могут пойти на заморозку конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, на линии "Великая Новоселка — Курахово" сейчас падает село за селом. Если эти темпы сохраняется, у ВСУ на фронте будет 60-километровая дыра, которую им будет нечем заткнуть, отметил он.
"Если же киевский режим замедлит это наше наступление, у него будет еще два-три месяца, чтобы терроризировать европейцев просьбами о помощи. А дальше – вопрос времени", — указал Ищенко.
Но дело в том, что у Украины нет времени. Поэтому Зеленский любыми провокациями пытается выиграть время, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией, подчеркнул обозреватель.
Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны они могут пойти на заморозку конфликта, что даст возможность сохраниться и Украине и Зеленскому, указал он.
"Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов. Если Зеленский почти полностью уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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