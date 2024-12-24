"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине - 24.12.2024 Украина.ру
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"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине - 24.12.2024 Украина.ру
"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
При заморозке Россия не решает главную цель СВО – не устраняет стратегическую угрозу со стороны Украины. Конечно, бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T06:00
2024-12-24T06:00
новости
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
заморозка
переговоры
сирия
конфликт
сво
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Избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который будет сдерживать развитие России, сообщил эксперт.По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса."Конечно, наши бойцы устали от войны. (...) Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, заморозка, переговоры, сирия, конфликт, сво, детали, спецоперация, андрей пинчук
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, заморозка, переговоры, Сирия, конфликт, СВО, детали, Спецоперация, Андрей Пинчук

"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине

06:00 24.12.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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При заморозке Россия не решает главную цель СВО – не устраняет стратегическую угрозу со стороны Украины. Конечно, бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
Избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который будет сдерживать развитие России, сообщил эксперт.
"Но при заморозке мы не решаем главную цель СВО – не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского (смеется), он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили", — подчеркнул Пинчук.
По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса.
"Конечно, наши бойцы устали от войны. (...) Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:34
Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства…Ей сегодня в США едва ли не лучше всех. И дело вовсе не в том, что ей 81 год от роду, ее ищет сам Илон Маск, при новом президенте Дональде Трампе отвечающий за подбор государственных кадров, а она находится в одном из самых надежных в ее возрасте мест – в доме престарелых.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампзаморозкапереговорыСирияконфликтСВОдеталиСпецоперацияАндрей Пинчук
 
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