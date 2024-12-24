https://ukraina.ru/20241224/1059882186.html

"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине

"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине - 24.12.2024 Украина.ру

"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине

При заморозке Россия не решает главную цель СВО – не устраняет стратегическую угрозу со стороны Украины. Конечно, бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук

2024-12-24T06:00

2024-12-24T06:00

2024-12-24T06:00

новости

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

заморозка

переговоры

сирия

конфликт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404362_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_eb67951839d9f30c13f05d59a67cec4a.jpg

Избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который будет сдерживать развитие России, сообщил эксперт.По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса."Конечно, наши бойцы устали от войны. (...) Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059878287.html

украина

россия

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, заморозка, переговоры, сирия, конфликт, сво, детали, спецоперация, андрей пинчук