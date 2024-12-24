"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
Зеленский предупреждает
При заморозке Россия не решает главную цель СВО – не устраняет стратегическую угрозу со стороны Украины. Конечно, бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
"Но при заморозке мы не решаем главную цель СВО – не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского (смеется), он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили", — подчеркнул Пинчук.
По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса.
"Конечно, наши бойцы устали от войны. (...) Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
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