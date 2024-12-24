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Италия законодательно оформила военную помощь Киеву до конца 2025 года
Италия законодательно оформила военную помощь Киеву до конца 2025 года - 24.12.2024 Украина.ру
Италия законодательно оформила военную помощь Киеву до конца 2025 года
Парламент Италии принял, а правительство поддержало законопроект о продолжении военной помощи нынешнему руководству Украины в 2025 году. Об этом сообщило правительство Италии.
2024-12-24T13:16
2024-12-24T13:16
2024-12-24T14:08
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По итогам состоявшегося 23 декабря заседания правительства Италии решено одобрить законопроект о поставках оружия, боеприпасов и другой итальянской военной помощи на Украину.Совет министров Италии по предложению своего председателя Джорджии Мелони, главы МИД Антонио Таяни и министра обороны Гуидо Крозетто утвердил проект закона, которым продлены разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования в пользу органов государственной власти Украины до 31 декабря 2025 года.В сообщении итальянского правительства не уточняются подробности пакетов военной помощи Киеву, сроки доставки и другие подробности.Ранее из Италии на Украину поставлялись партии стрелкового оружия и ракетные системы ПВО Samp-T, другая военная техника и боеприпасы. Минобороны Италии принимало на обучение военнослужащих ВСУ.Незадолго до этого, 22 декабря на авиабазу НАТО в Шяуляе (Литва) с необъявленным визитом, проездом из Финляндии прибыла глава итальянского правительства Джорджия Мелони. Она поблагодарила за службу итальянский воинский контингент, находящийся в Прибалтике.
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Италия законодательно оформила военную помощь Киеву до конца 2025 года
13:16 24.12.2024 (обновлено: 14:08 24.12.2024)
Парламент Италии принял, а правительство поддержало законопроект о продолжении военной помощи нынешнему руководству Украины в 2025 году. Об этом сообщило правительство Италии.
По итогам состоявшегося 23 декабря заседания правительства Италии решено одобрить законопроект о поставках оружия, боеприпасов и другой итальянской военной помощи на Украину.
Совет министров Италии по предложению своего председателя Джорджии Мелони
, главы МИД
Антонио Таяни и министра обороны Гуидо Крозетто утвердил проект закона, которым продлены разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования в пользу органов государственной власти Украины до 31 декабря 2025 года.
В сообщении итальянского правительства не уточняются подробности пакетов военной помощи Киеву, сроки доставки и другие подробности.
Ранее из Италии на Украину поставлялись партии стрелкового оружия и ракетные системы ПВО Samp-T, другая военная техника и боеприпасы. Минобороны
Италии принимало на обучение военнослужащих ВСУ
.
Незадолго до этого, 22 декабря на авиабазу НАТО
в Шяуляе (Литва
) с необъявленным визитом, проездом из Финляндии
прибыла глава итальянского правительства Джорджия Мелони. Она поблагодарила за службу итальянский воинский контингент, находящийся в Прибалтике
.