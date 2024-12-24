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Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ

Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ - 24.12.2024 Украина.ру

Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ

Военнообязанные украинцы в попытке избежать мобилизации платят одиноким беременным женщинам, чтобы по документам стать отцом их будущего ребенка, сообщает телеканал ТСН

2024-12-24T14:06

2024-12-24T14:06

2024-12-24T14:07

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"На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка, уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от одной до двух тысяч долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений", - говорится в материале.По украинскому законодательству, мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются правом на отсрочку от мобилизации.В связи с этим, отмечает телеканал, мужчины с двумя детьми, желающие избежать мобилизации, ищут одиноких беременных женщин для записи на свое имя третьего ребенка.Причем за такую схему уклонения от мобилизации уголовная ответственность грозит и мужчине, и женщине, согласившейся на сделку.С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, ребенок