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Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ
Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ - 24.12.2024 Украина.ру
Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ
Военнообязанные украинцы в попытке избежать мобилизации платят одиноким беременным женщинам, чтобы по документам стать отцом их будущего ребенка, сообщает телеканал ТСН
2024-12-24T14:06
2024-12-24T14:06
2024-12-24T14:07
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"На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка, уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от одной до двух тысяч долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений", - говорится в материале.По украинскому законодательству, мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются правом на отсрочку от мобилизации.В связи с этим, отмечает телеканал, мужчины с двумя детьми, желающие избежать мобилизации, ищут одиноких беременных женщин для записи на свое имя третьего ребенка.Причем за такую схему уклонения от мобилизации уголовная ответственность грозит и мужчине, и женщине, согласившейся на сделку.С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, ребенок
Новости, Украина, Ивано-Франковск, Владимир Зеленский, ребенок
Украинские уклонисты пытаются выжить с помощью одиноких беременных женщин - СМИ
14:06 24.12.2024 (обновлено: 14:07 24.12.2024)
Военнообязанные украинцы в попытке избежать мобилизации платят одиноким беременным женщинам, чтобы по документам стать отцом их будущего ребенка, сообщает телеканал ТСН
"На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка, уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от одной до двух тысяч долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений", - говорится в материале.
По украинскому законодательству, мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются правом на отсрочку от мобилизации.
В связи с этим, отмечает телеканал, мужчины с двумя детьми, желающие избежать мобилизации, ищут одиноких беременных женщин для записи на свое имя третьего ребенка.
Причем за такую схему уклонения от мобилизации уголовная ответственность грозит и мужчине, и женщине, согласившейся на сделку.
С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.