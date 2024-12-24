https://ukraina.ru/20241224/1059906863.html

"Российские нарративы". Почему еврожурналисты закрывают глаза на нарушения прав человека на Украине

"Российские нарративы". Почему еврожурналисты закрывают глаза на нарушения прав человека на Украине - 24.12.2024 Украина.ру

"Российские нарративы". Почему еврожурналисты закрывают глаза на нарушения прав человека на Украине

Митинг против политических репрессий на Украине, который организовали у стен украинского посольства в Праге чешские коммунисты, а также репортаж об этом митинге на сайте издания "Украина.ру" вызвали немалый резонанс.

2024-12-24T13:17

2024-12-24T13:17

2024-12-24T13:17

украина

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прага

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миротворец

протесты

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Вышло целое расследование из 4-х частей под авторством довольно известной чешской журналистки Ингрид Романцовой. Госпожа Романцова уже не впервые дает оценки альтернативным европейскому мейнстриму мероприятиям. Несколько лет назад она описывала пражскую фотовыставку работ российского военного корреспондента Кристины Мельниковой о Донбассе как "пропаганду терроризма", а саму Мельникову называла "пособницей террористов", черпая информацию о ней со страниц сайта "Миротворец"*. Чешское правительство, при всем его странном поведении в отношении конфликта, естественно, ничего не запретило, потому что ему, в отличие от журналистки, известно, что ЛНР и ДНР не являются террористическими организациями ни по международным законам, ни даже по украинским.На этот раз госпожа Романцова также не изменила себе."Против политических процессов, против насильственной мобилизации, против цензуры, против ограничения прав трудящихся, за свободу братьев Кононовичей", — такими она назвала главные темы митинга в Праге и не ошиблась.Правда, обсуждать заявленные темы журналистка отказалась. Вместо этого она решила провести расследование о том, кто организовывал митинг, и кто в нем участвовал. На основании того, что генеральный секретарь Компартии Чехословакии Роман Блашко опубликовал приглашение на мероприятие с российского IP-адреса (а с какого еще, если Блашко сейчас живет в России?), госпожа Романцова сделала громкий вывод о том, что "протест был организован из-за рубежа".Вероятно, пытаясь доказать "кремлевский след" (кто же еще может критиковать украинские власти, кроме Кремля?), она пишет, что деятельность Блашко, который наблюдал за российским референдумом в Запорожской области, "проверяет полиция Чехии". Ссылка — на публикацию 2022 года. С тех пор все еще проверяет? Заведено уголовное дело? По какой статье? По какой статье вообще можно судить наблюдателя на референдуме? Журналистка против демократического института наблюдателей?Роман действительно временно покинул Чехию, опасаясь, что такие как Романцова могут спровоцировать его уголовное преследование. Однако по факту такового нет, поскольку никаких законов Блашко не нарушал, а Чехия все же не Украина.Ситуация сильно напоминает мое уголовное преследование на Украине. СБУ обвиняла меня в "пособничестве террористам" в том числе пытаясь доказать мою работу наблюдателем на референдуме в Донецке в 2014 году. Оказалось, что я был там как журналист (что абсолютно законно), но дабы поставить в этом вопросе все точки над i, суд отдельно написал, что даже, если бы я был наблюдателем на референдуме, то нет такого закона, ссылаясь на который можно уголовно преследовать за такую деятельность. Госпожа Романцова позиционирует себя как либеральная журналистка, работающая в сфере прав человека, а потому должна была бы понимать такие вещи.Тем не менее дальше она делает то, что ни одному уважающему себя журналисту-расследователю, каких бы взглядов он ни придерживался, нельзя делать категорически — ссылаться на сайт "Миротворец"*. Именно оттуда она берет непроверенную информацию, а главное юридические оценки деятельности Романа Блашко.Но вопрос ведь не в этом. Даже если Блашко вдруг виновен во всем, в чем его обвиняют не являющиеся официальными государственными органами Чехии, Украины или любой другой страны анонимные и неверифицированные медиа-ресурсы, какое это имеет отношение к предмету митинга? Украина проводит массовые политические репрессии или нет? Чешские коммунисты распространяют дезинформацию или их протест объективен и обоснован множеством фактов, часть которых они, кстати, приводили в пример во время митинга? Вместо исследования этого важнейшего для судьбы тысяч человек на Украине вопроса, журналистка играет в конспирологию, выдумывая схемы, которые могли бы связать протестующих с российскими властями, а также собирает сведения об организаторах и участниках митинга из таких источников, использование которых априори является полным провалом для любого журналиста-расследователя.Госпожа Романцова, Вам известна позиция международных правозащитных организаций касательно сайта "Миротворец"* и законности его деятельности? Как Вы относитесь к тому, что на сайт "Миротворец"* вносят персональные денные детей? Вы можете верифицировать данные, опубликованные на этом сайте? Готовы ли Вы в суде доказать, что использованная Вами информация не является фейком? Для респектабельного журналиста-расследователя эти вопросы не могут быть проходящими. Если бы не конфликт, в украинских судах уже давно рассматривались бы мои иски за клевету против в т.ч. тех медиа-ресурсов, на которые Вы некритически ссылаетесь.Вторая часть расследования Ингрид Романцовой касается участников митинга из Компартии Богемии и Моравии. То есть оказывается, что протест все-таки был организован чехами из Чехии, а не из России, но здесь, похоже, как в анекдоте про выборы раввина. Один из евреев говорит, что Рабинович не может стать раввином из-за того, что его дочь — проститутка. Когда выясняется, что у Рабиновича вообще нет дочери, недовольный еврей отвечает, что так это или нет, а свое мнение он обозначил."Коммунисты каждый год протестуют перед посольством Украины, — пишет Романцова, — но их действия никого не волновали. Поэтому в этом году для них стало большим сюрпризом, когда по другую сторону тротуара появились десятки противников".Как же так вышло, что предыдущие протесты не вызывали интереса, а в этот раз появились проукраинские активисты? Может быть поднятый вопрос массовых политических репрессий на Украине — какой-то особенный?Госпожа Романцова, Вас, как либеральную журналистку, не смущает тот факт, что граждане в столице Чехии не могут просто выйти и выразить свое мнение (даже, если оно лично Вам не нравится) без того, чтобы рядом с ними не появилась толпа выкрикивающих грязные оскорбления провокаторов с флагами Украины и Евросоюза? Как Вы относитесь к тому, что под флагами Евросоюза кто-то позволяет себе публично использовать нецензурную лексику в отношении пользующихся своим правом на свободу собраний граждан Чехии?Чехия — пока что правовое государство. Я положительно отметил этот момент в своем репортаже, похвалив полицию за то, что она не позволила случиться плохому. Но за 10 послемайданных лет на Украине я неоднократно наблюдал, как такие же активисты в желто-голубых цветах избивали участников мирных протестных демонстраций при полном попустительстве украинских правоохранителей. Чехия не докатилась до такого, но, согласитесь, осталось не так много. Если сегодня проукраинским активистам позволено безнаказанно оскорблять своих оппонентов, что будет завтра? Помните 2 мая в Одессе? На митинге говорили об этом преступлении. А помните, кто потом сидел в тюрьме? Не убийцы, нет — жертвы. Их в итоге оправдали, но реальные преступники до сих пор не наказаны, а Вы почему-то не требуете независимого расследования. Чешские коммунисты требуют, а Вам, госпожа Романцова, что мешает? Может быть не хватает места на страницах издания, поскольку из всей речи зампредседателя Компартии Богемии и Моравии Милана Крайчи Вы целые две трети второй части своего расследования уделяете неточностям в его цитировании Мартина Нимёллера?К первой половине расследования госпожи Романцовой много вопросов, но вторая просто возмущает. Она пишет, что через несколько месяцев после того, как медиа-платформа Виктора Медведчука "Голос Европы" была внесена в европейские санкционные списки, "в Праге побывал бывший спикер и ведущий мероприятий медведчуковского движения "Украинский выбор" Павел Волков", т.е. автор этого материала. Расследовательская логика феноменальна, связь очевидна. Раз я больше 10 лет назад писал колонки на сайте "Украинский выбор", значит… А собственно, что это значит, госпожа Романцова? Видимо ничего, поскольку дальше Вы снова обращаетесь к незаконному "Миротворцу"*, который сообщает, что я "скрываюсь" в России и "начал организовывать пропагандистские мероприятия в Европе".Ингрид, Вы точно уверены, что расследование — это некритичная перепечатка непроверенных материалов с анонимных сайтов? Ладно еще "скрываюсь в России" — спишем на пропагандистский прием (хотя Вы, наверняка, считаете себя объективной и не имеющей отношения ни к какой пропаганде). Так "скрываюсь в России", что аж приехал в Прагу. Но в каком смысле "начал организовывать мероприятия"? Простая проверка на честность — чисто гипотетически, Вы сможете доказать в суде мое участие в "организации"? И, кстати, Вам не интересно, кто организовал присутствие на митинге матерящихся провокаторов с украинскими флагами и лозунгами фашистских организаций времен Второй мировой войны на плакатах? Моя персона важнее?Конечно, если верить всему, что Вы дальше собрали обо мне в украинском интернете, наверное, важнее. Материалы о связи с Сурковым и Иналом Ардзинбой я пропущу за отсутствием предмета комментирования. Это снова же вопрос судебного иска о клевете, который, возможно, еще будет подан. А вот уголовное дело против меня на Украине (поскольку политические преследования являются центральной темой митинга и поскольку Вы об этом написали) придется обсудить.Продолжая собирать непроверенную информацию из украинских медиа-ресурсов, госпожа Романцова приводит сообщение пресс-службы СБУ, которое вышло сразу после моего ареста осенью 2017 года. Там сказано, что я вернулся из России с деньгами для организации фейковых протестов в Запорожье. В этом вся проблема. СБУ публикует небылицы об арестованных оппозиционерах, чтобы вызвать к ним общественную ненависть и тем самым легитимировать политически-мотивированный арест. Эти небылицы затем даже не входят в обвинительный акт. А Вы, госпожа Романцова, верите.Если бы расследовательница потрудилась обратиться ко мне (или хотя бы открыла публично доступный приговор по моему делу), то узнала бы, что обвинение касалось публикаций в блоге на общеполитические темы и репортажей с передовой на Донбассе, где лингвистическая экспертиза не нашла ничего криминального. Но чтобы суд это увидел, понадобилось 13 месяцев в СИЗО и 5 лет судебных слушаний, не говоря уже об угрозах и нападениях со стороны украинских праворадикалов. И это уникальный случай, других устоявших во всех инстанциях приговоров по делам журналистов нет. Об этом как раз и митинг — о том, что сегодня точно по таким обвинениям в украинских тюрьмах находятся тысячи граждан. Считаете ли Вы это нормальным, госпожа Романцова? Не стоит ли, будучи либеральной журналисткой, сказать хоть пару слов в поддержку этих людей? У них не такие политические предпочтения, как у Вас? Скорее всего. Но как же важнейшее демократическое право свободно выражать свои взгляды и мнения? Оно ведь касается не только Ваших сторонников.И последний вопрос — как Вы оцениваете в плане законности Вашу перепечатку с сайта "Миротворец"*, где написано, что Волков "выступает в Европе", поэтому "мы надеемся, что этот предатель скоро будет найден и наказан"? Не является ли такая перепечатка призывом к насилию? А приложенный Вами туда же список освободивших меня судей? Он для чего? Нельзя ли интерпретировать такую публикацию как давление на судебную систему Украины и призыв к насилию в отношении ее сотрудников?Видите, госпожа Романцова, как получается — ни я как журналист, ни организовавшие митинг протеста чешские коммунисты не нарушили ни одного закона Чешской республики, а вот касательно Вашей публикации такой уверенности, увы, нет.Совсем уж последнее. Я очень рад, что вы прочитали и даже процитировали мой репортаж о пражском митинге на сайте издания "Украина.ру". В отмеченном Вами фрагменте репортажа я говорю о чешских журналистах, которые сначала пытались брать комментарии у участников митинга, а затем прямо посреди него развернули флаг Евросоюза и стали выкрикивать политические лозунги. Я оценил это и как журналистский непрофессионализм, и как провокацию. Очень рад, что Вы тоже. Благодаря Вам теперь известно, что "журналисты-провокаторы" — это команда некоего Мики Оганесяна из проекта MikeJePan, который настолько одиозен (забрасывает мероприятия навозом, обливает краской), что с ним не хотят себя связывать даже проукраинские активисты. Госпожа Романцова назвала этого Оганесяна "коммерческим активистом", который вытворяет такие непотребства, что это только на руку России. Правда отделить проукраинских активистов от этого Мики не получается, потому что на фото и видео они митингуют вместе, и никто никаких претензий к команде Оганесяна не предъявляет.В общем, расследование о митинге провалилось. Во-первых, из-за некритического и безответственного подхода к источникам информации, а, во-вторых, из-за замыливания поднятой на митинге темы — политических преследований на Украине. Безусловно, очень интересно мнение "Миротворца"* о тех или иных деятелях, но с репрессиями-то что? Если их нет, следовало бы опровергнуть тезисы чешских коммунистов, если они есть, то как-то тоже отреагировать. Но Ингрид Романцова ушла от главного вопроса, заблудившись в трех соснах: СБУ, "Миротворца"* и своих собственных политических фантазий.В мире либеральной журналистки не может быть такого, чтобы человек, который уже много лет занимается вопросами прав человека на Украине, приехал на соответствующее мероприятие, потому что считает его важным, а не по разнарядке спецслужб или кого-то еще. В мире либеральной журналистки граждане Чехии не могут по своей собственной инициативе собраться для критики украинского режима — только по заказу Кремля. И знаете, что? Я был бы не против действительно стать организатором мероприятий в Европе, где бы обсуждались вопросы прав человека на Украине. Пока же я буду прикладывать все усилия, чтобы получили голос те, кто призывает к миру и к прекращению массовых репрессий против инакомыслящих. Возможно, эта деятельность раньше или позже приведет к тому, что и либеральные журналисты заметят некоторые расхождения между их представлениями о современной Украине и реальностью, данной нам в ощущениях.*Запрещено в РФПодробнее о митинге чешских коммунистов у стен украинского посольства в Праге — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине"

https://ukraina.ru/20230802/1048411666.html

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украина, чехия, прага, виктор медведчук, сбу, ес, репрессии, права человека, миротворец, протесты, мнения