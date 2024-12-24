Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира - 24.12.2024 Украина.ру
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Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира - 24.12.2024 Украина.ру
Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 24.12.2024
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Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру подвела экономические итоги уходящего года в отношениях России и Китая, а также спрогнозировала сценарии торговой войны США против КНР в 2025 году. 00:45 - Экономические итоги года: Китай-Россия; 05:09 - О китайском автопроме после повышения утильсбора; 08:18 - Об отношениях между Китаем и США в 2025 году; 13:47 - Готов Ли Трамп к торговой войне с Китаем? 17:27 - Тайваньская карта в 2025 году; 19:16 - О гегемонии США. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, китай, россия, сша, втб, ес, кнр (китай), геополитика, международные отношения, международная политика, дональд трамп, тайвань, сво, торговля, торговая война, автопроизводители, автопром, видео
Видео, Китай, Россия, США, ВТБ, ЕС, КНР (Китай), геополитика, международные отношения, Международная политика, Дональд Трамп, Тайвань, СВО, торговля, торговая война, автопроизводители, автопром

Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира

13:22 24.12.2024
 
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Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру подвела экономические итоги уходящего года в отношениях России и Китая, а также спрогнозировала сценарии торговой войны США против КНР в 2025 году.
00:45 - Экономические итоги года: Китай-Россия;
05:09 - О китайском автопроме после повышения утильсбора;
08:18 - Об отношениях между Китаем и США в 2025 году;
13:47 - Готов Ли Трамп к торговой войне с Китаем?
17:27 - Тайваньская карта в 2025 году;
19:16 - О гегемонии США.
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