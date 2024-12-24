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Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира - 24.12.2024 Украина.ру
Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T13:22
2024-12-24T13:22
2024-12-24T13:22
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Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру подвела экономические итоги уходящего года в отношениях России и Китая, а также спрогнозировала сценарии торговой войны США против КНР в 2025 году. 00:45 - Экономические итоги года: Китай-Россия; 05:09 - О китайском автопроме после повышения утильсбора; 08:18 - Об отношениях между Китаем и США в 2025 году; 13:47 - Готов Ли Трамп к торговой войне с Китаем? 17:27 - Тайваньская карта в 2025 году; 19:16 - О гегемонии США. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Будет ли Америка великой при сильных России и Китае: Заклязьминская о перспективах триполярного мира
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру подвела экономические итоги уходящего года в отношениях России и Китая, а также спрогнозировала сценарии торговой войны США против КНР в 2025 году.
00:45 - Экономические итоги года: Китай-Россия;
05:09 - О китайском автопроме после повышения утильсбора;
08:18 - Об отношениях между Китаем и США в 2025 году;
13:47 - Готов Ли Трамп к торговой войне с Китаем?
17:27 - Тайваньская карта в 2025 году;
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