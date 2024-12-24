https://ukraina.ru/20241224/1059913100.html

В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году

В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году - 24.12.2024 Украина.ру

В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости

2024-12-24T13:56

2024-12-24T13:56

2024-12-24T13:56

новости

россия

венгрия

киев

виктор орбан

владимир зеленский

владимир рогов

госдума

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/39/1033773999_0:34:1354:795_1920x0_80_0_0_f773fcc82432709e4d0b3a9589976ea9.jpg

Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году."Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Пару недель назад Орбан предложил Киеву и Москве свои посреднические услуги в части рождественского перемирия и большого обмена пленными. Речь шла примерно о 600-900 гражданах с каждой стороны.Владимир Зеленский не просто отказался, но и несколько раз оскорбил венгерского премьера. На каждый выпад с Банковой Орбан отвечал, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.Другие темы: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.

https://ukraina.ru/20241220/1059835588.html

россия

венгрия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, владимир рогов, госдума, сво