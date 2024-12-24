В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году - 24.12.2024 Украина.ру
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В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году - 24.12.2024 Украина.ру
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-24T13:56
2024-12-24T13:56
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Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году."Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Пару недель назад Орбан предложил Киеву и Москве свои посреднические услуги в части рождественского перемирия и большого обмена пленными. Речь шла примерно о 600-900 гражданах с каждой стороны.Владимир Зеленский не просто отказался, но и несколько раз оскорбил венгерского премьера. На каждый выпад с Банковой Орбан отвечал, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.Другие темы: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.
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новости, россия, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, владимир рогов, госдума, сво
Новости, Россия, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Госдума, СВО

В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году

13:56 24.12.2024
 
© Украина.руМариуполь разрушения
Мариуполь разрушения
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости
"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".
Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году.
"Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.
Пару недель назад Орбан предложил Киеву и Москве свои посреднические услуги в части рождественского перемирия и большого обмена пленными. Речь шла примерно о 600-900 гражданах с каждой стороны.
Владимир Зеленский не просто отказался, но и несколько раз оскорбил венгерского премьера. На каждый выпад с Банковой Орбан отвечал, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
20 декабря, 13:48
Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры ЗеленскогоВ ответ на оскорбления со стороны Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не будет поддаваться на провокации. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth
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