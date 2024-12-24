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В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году - 24.12.2024 Украина.ру
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-24T13:56
2024-12-24T13:56
2024-12-24T13:56
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Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году."Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Пару недель назад Орбан предложил Киеву и Москве свои посреднические услуги в части рождественского перемирия и большого обмена пленными. Речь шла примерно о 600-900 гражданах с каждой стороны.Владимир Зеленский не просто отказался, но и несколько раз оскорбил венгерского премьера. На каждый выпад с Банковой Орбан отвечал, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.Другие темы: Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов.
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новости, россия, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, владимир рогов, госдума, сво
Новости, Россия, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Госдума, СВО
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости