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Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов

Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов - 24.12.2024 Украина.ру

Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов

Свыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта. Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-12-24T13:36

2024-12-24T13:36

2024-12-24T13:36

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украина.ру

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Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово. Часть украинских военным там сдались в плен, остальные были уничтожены.Ресурс сообщил также, что российские подразделения двинулись дальше, и активно работают над закрытием уже "Кураховского котла". Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков констатировал, что шансов выйти из этого котла у ВСУ уже не будет. Эксперт объяснил упорное сопротивление противника тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса.У Рогова была другая версия. Пару дней назад он сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ВСУ получили от своего командования приказ держаться в Курахово до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Его вступление в должность назначено на 20 января 2025 года.Тем временем российские военные активно продвигаются на фронте. Подробности здесь: В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью.

https://ukraina.ru/20241220/1059831473.html

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новости, россия, курахово, украина, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру