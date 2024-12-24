Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов - 24.12.2024 Украина.ру
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Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов
Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов - 24.12.2024 Украина.ру
Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов
Свыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта. Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-12-24T13:36
2024-12-24T13:36
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Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово. Часть украинских военным там сдались в плен, остальные были уничтожены.Ресурс сообщил также, что российские подразделения двинулись дальше, и активно работают над закрытием уже "Кураховского котла". Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков констатировал, что шансов выйти из этого котла у ВСУ уже не будет. Эксперт объяснил упорное сопротивление противника тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса.У Рогова была другая версия. Пару дней назад он сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ВСУ получили от своего командования приказ держаться в Курахово до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Его вступление в должность назначено на 20 января 2025 года.Тем временем российские военные активно продвигаются на фронте. Подробности здесь: В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курахово, украина, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Курахово, Украина, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Более сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - Рогов

13:36 24.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Свыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на Запорожской линии фронта. Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

"Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. В окружение попало свыше 100 украинских боевиков. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован", - сказал Рогов, уточнив, что речь идет про крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово. Часть украинских военным там сдались в плен, остальные были уничтожены.
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
20 декабря, 12:20
Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под КураховоВойска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово. Этот факт 20 декабря признал аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Ресурс сообщил также, что российские подразделения двинулись дальше, и активно работают над закрытием уже "Кураховского котла".
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков констатировал, что шансов выйти из этого котла у ВСУ уже не будет. Эксперт объяснил упорное сопротивление противника тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса.
У Рогова была другая версия. Пару дней назад он сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ВСУ получили от своего командования приказ держаться в Курахово до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Его вступление в должность назначено на 20 января 2025 года.
Тем временем российские военные активно продвигаются на фронте. Подробности здесь: В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью.
 
НовостиРоссияКураховоУкраинаВладимир РоговДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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