"Идем вперед": Песков о ходе российской спецоперации
12:49 24.12.2024 (обновлено: 12:53 24.12.2024)
Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет. На это указал журналистам 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", - сказал официальный представитель Кремля.
На прошлой неделе в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.