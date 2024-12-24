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"Идем вперед": Песков о ходе российской спецоперации

"Идем вперед": Песков о ходе российской спецоперации - 24.12.2024 Украина.ру

"Идем вперед": Песков о ходе российской спецоперации

Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет. На это указал журналистам 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-12-24T12:49

2024-12-24T12:49

2024-12-24T12:53

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"Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", - сказал официальный представитель Кремля.На прошлой неделе в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, кремль, владимир зеленский