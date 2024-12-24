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Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год - 24.12.2024 Украина.ру
Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Около сотни погибших и в четыре раза больше раненых зарегистрировано в Луганской народной Республике в результате агрессии Киева в 2024 году. Об этом 24 декабря сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока
2024-12-24T12:52
2024-12-24T12:52
2024-12-24T12:52
новости
луганская народная республика
киев
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вооруженные силы украины
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мирные жители
лнр
жертвы
статистика
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Говоря о погибших жителях ЛНР в результате киевской агрессии, уполномоченный по правам человека в республике сослалась на данные администраций муниципальных округов и констатировала как минимум 93 человека.Также 24 декабря посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей. Подробности в публикации Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 годуБольше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
луганская народная республика
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, лнр, жертвы, статистика
Новости, Луганская Народная Республика, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, ЛНР, жертвы, статистика
Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Около сотни погибших и в четыре раза больше раненых зарегистрировано в Луганской народной Республике в результате агрессии Киева в 2024 году. Об этом 24 декабря сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока