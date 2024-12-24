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Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год

Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год - 24.12.2024 Украина.ру

Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год

Около сотни погибших и в четыре раза больше раненых зарегистрировано в Луганской народной Республике в результате агрессии Киева в 2024 году. Об этом 24 декабря сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока

2024-12-24T12:52

2024-12-24T12:52

2024-12-24T12:52

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Говоря о погибших жителях ЛНР в результате киевской агрессии, уполномоченный по правам человека в республике сослалась на данные администраций муниципальных округов и констатировала как минимум 93 человека.Также 24 декабря посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей. Подробности в публикации Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 годуБольше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

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новости, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, лнр, жертвы, статистика