Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год - 24.12.2024 Украина.ру
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Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год - 24.12.2024 Украина.ру
Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год
Около сотни погибших и в четыре раза больше раненых зарегистрировано в Луганской народной Республике в результате агрессии Киева в 2024 году. Об этом 24 декабря сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока
2024-12-24T12:52
2024-12-24T12:52
новости
луганская народная республика
киев
россия
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
лнр
жертвы
статистика
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Говоря о погибших жителях ЛНР в результате киевской агрессии, уполномоченный по правам человека в республике сослалась на данные администраций муниципальных округов и констатировала как минимум 93 человека.Также 24 декабря посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей. Подробности в публикации Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 годуБольше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, лнр, жертвы, статистика
Новости, Луганская Народная Республика, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, ЛНР, жертвы, статистика

Уполномоченный по правам человека в ЛНР рассказала о погибших и раненых за год

12:52 24.12.2024
 
Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске
 Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске
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Около сотни погибших и в четыре раза больше раненых зарегистрировано в Луганской народной Республике в результате агрессии Киева в 2024 году. Об этом 24 декабря сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока
Говоря о погибших жителях ЛНР в результате киевской агрессии, уполномоченный по правам человека в республике сослалась на данные администраций муниципальных округов и констатировала как минимум 93 человека.
"Раненых минимум 403 в 2024 году, и по количеству разрушенных объектов – это как минимум больше тысячи", - добавила Сорока.
Также 24 декабря посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей. Подробности в публикации Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 году
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВСУмирные жителиЛНРжертвыстатистика
 
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