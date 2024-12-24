https://ukraina.ru/20241224/1059878566.html

"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому

"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому - 24.12.2024 Украина.ру

"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому

Украина — проблемное политическое образование. Владимир Зеленский должен был аккумулировать весь этот негатив, перезагрузить войну и уйти. Но он не хочет этого делать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук

2024-12-24T04:15

2024-12-24T04:15

2024-12-24T04:15

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На Западе не могут приказать Украине начать переговоры с РФ, потому что Украина — это "чемодан без ручки", с которым всем некомфортно, в том числе и тем, кто им управляет, рассказал эксперт.Мы же не чиновники, можем вещи своими именами называть. Был период, когда и Россия управляла Украиной, и это не было легкой прогулкой, добавил он.По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса."Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский. Он это знает. Как политическая единица он уже слит", — отметил он.Свое видение ситуации избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием, но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, донецкая народная республика, дональд трамп, переговоры, оружие, стамбул, договор, мир, перемирие, сво, детали, спецоперация