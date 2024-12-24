"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина — проблемное политическое образование. Владимир Зеленский должен был аккумулировать весь этот негатив, перезагрузить войну и уйти. Но он не хочет этого делать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
На Западе не могут приказать Украине начать переговоры с РФ, потому что Украина — это "чемодан без ручки", с которым всем некомфортно, в том числе и тем, кто им управляет, рассказал эксперт.
Мы же не чиновники, можем вещи своими именами называть. Был период, когда и Россия управляла Украиной, и это не было легкой прогулкой, добавил он.
"Украина — проблемное политическое образование. [Владимир] Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор", — подчеркнул Пинчук.
По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса.
"Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский. Он это знает. Как политическая единица он уже слит", — отметил он.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
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