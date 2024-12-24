"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому - 24.12.2024 Украина.ру
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"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому
"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому - 24.12.2024 Украина.ру
"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому
Украина — проблемное политическое образование. Владимир Зеленский должен был аккумулировать весь этот негатив, перезагрузить войну и уйти. Но он не хочет этого делать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T04:15
2024-12-24T04:15
новости
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россия
владимир зеленский
донецкая народная республика
дональд трамп
переговоры
оружие
стамбул
договор
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На Западе не могут приказать Украине начать переговоры с РФ, потому что Украина — это "чемодан без ручки", с которым всем некомфортно, в том числе и тем, кто им управляет, рассказал эксперт.Мы же не чиновники, можем вещи своими именами называть. Был период, когда и Россия управляла Украиной, и это не было легкой прогулкой, добавил он.По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса."Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский. Он это знает. Как политическая единица он уже слит", — отметил он.Свое видение ситуации избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием, но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241223/1059875736.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, донецкая народная республика, дональд трамп, переговоры, оружие, стамбул, договор, мир, перемирие, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, переговоры, оружие, Стамбул, договор, мир, перемирие, СВО, детали, Спецоперация

"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому

04:15 24.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина — проблемное политическое образование. Владимир Зеленский должен был аккумулировать весь этот негатив, перезагрузить войну и уйти. Но он не хочет этого делать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
На Западе не могут приказать Украине начать переговоры с РФ, потому что Украина — это "чемодан без ручки", с которым всем некомфортно, в том числе и тем, кто им управляет, рассказал эксперт.
Мы же не чиновники, можем вещи своими именами называть. Был период, когда и Россия управляла Украиной, и это не было легкой прогулкой, добавил он.
"Украина — проблемное политическое образование. [Владимир] Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор", — подчеркнул Пинчук.
По его мнению, переговоры по Украине будут в стиле "а-ля Стамбул", на которых вроде бы договорятся, но потом "появится кто-то, кто накроет все это медным тазом". В данном случае это будет Зеленский, указал полковник запаса.
"Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский. Он это знает. Как политическая единица он уже слит", — отметил он.
Свое видение ситуации избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием, но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 12:48
Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о миреГлавной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало мифотворчество западных СМИ, которое создает в обществе страхи и опасный антагонизм, выливающийся в разнообразные конфликты
 
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