https://ukraina.ru/20241223/1059867338.html

Сийярто не видит необходимости в посреднике при переговорах Трампа и Путина

Сийярто не видит необходимости в посреднике при переговорах Трампа и Путина - 23.12.2024 Украина.ру

Сийярто не видит необходимости в посреднике при переговорах Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп не проявляют нужды в посредничестве при их возможных переговорах об урегулировании украинской проблемы. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2024-12-23T09:36

2024-12-23T09:36

2024-12-23T09:36

новости

россия

венгрия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

петер сийярто

мид венгрии

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059826405_0:241:2837:1837_1920x0_80_0_0_71654029833edb3196ff65266baf8cb4.jpg

"Если и нужен посредник, то у обеих или всех трех сторон должно быть согласие и общее желание иметь кого-то в качестве посредника, чего я сейчас не вижу. С другой стороны, я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках", - сказал Сийярто.Он также отметил, что Дональд Трамп может обсудить с Владимиром Путиным или с Владимиром Зеленским вопрос о возможном посредничестве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана при организации переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.Накануне, 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявилна фестивале Turning Point's AmericaFest о желании встретиться с президентом России для обсуждения СВО на Украине."Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", — сказал Трамп.Этому предшествовало заявление Владимира Путина о возможности таких переговоров на "Прямой линии" с президентом России 19 декабря, а также ряд заявлений Владимира Зеленского и его окружения о нежелании видеть Виктора Орбана посредником. Киев настаивает на силовом принуждении России к окончанию СВО и выдаче неких "гарантий безопасности" нынешнему руководству Украины.Также на эту тему: "Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном

россия

венгрия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, венгрия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, петер сийярто, мид венгрии, международные отношения, международная политика, сво, дипломатия, дипломатические отношения