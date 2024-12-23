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ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ

ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ - 23.12.2024 Украина.ру

ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ

Пресечена деятельность жительницы Херсонской области, передававшей украинской спецслужбе сведения о российских войсках в регионе. Об этом 23 декабря сообщило местное управление ФСБ.

2024-12-23T13:52

2024-12-23T13:52

2024-12-23T13:52

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"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, 1998 г.р., жительницы Херсонской области, причастной к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что подозреваемая в 2023 году установив контакт с представителем СБУ по его заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сказано в официальном сообщении.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.Следователи работают над выявлением преступных связей задержанной.Больше новостей дня представлено в обзоре Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

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новости, херсонская область, россия, украина, фсб, сбу, новые регионы, шпионы, шпионаж, спецслужба, национальная безопасность, сво