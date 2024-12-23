ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ - 23.12.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ
ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ - 23.12.2024 Украина.ру
ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ
Пресечена деятельность жительницы Херсонской области, передававшей украинской спецслужбе сведения о российских войсках в регионе. Об этом 23 декабря сообщило местное управление ФСБ.
2024-12-23T13:52
2024-12-23T13:52
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"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, 1998 г.р., жительницы Херсонской области, причастной к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что подозреваемая в 2023 году установив контакт с представителем СБУ по его заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сказано в официальном сообщении.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.Следователи работают над выявлением преступных связей задержанной.Больше новостей дня представлено в обзоре Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
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новости, херсонская область, россия, украина, фсб, сбу, новые регионы, шпионы, шпионаж, спецслужба, национальная безопасность, сво
Новости, Херсонская область, Россия, Украина, ФСБ, СБУ, Новые регионы, шпионы, шпионаж, спецслужба, национальная безопасность, СВО

ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ

13:52 23.12.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Пресечена деятельность жительницы Херсонской области, передававшей украинской спецслужбе сведения о российских войсках в регионе. Об этом 23 декабря сообщило местное управление ФСБ.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, 1998 г.р., жительницы Херсонской области, причастной к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что подозреваемая в 2023 году установив контакт с представителем СБУ по его заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сказано в официальном сообщении.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Следователи работают над выявлением преступных связей задержанной.
Больше новостей дня представлено в обзоре Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
 
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