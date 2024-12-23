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"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном

"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном - 23.12.2024 Украина.ру

"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном

Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости

2024-12-23T07:15

2024-12-23T07:15

2024-12-23T07:26

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"Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично", – сказал Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.Недавно Зеленский обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто указал, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, петер сийярто, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан