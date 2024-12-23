"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном - 23.12.2024 Украина.ру
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"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном
"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном - 23.12.2024 Украина.ру
"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном
Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
2024-12-23T07:15
2024-12-23T07:26
новости
венгрия
петер сийярто
россия
украина
владимир зеленский
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"Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично", – сказал Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.Недавно Зеленский обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто указал, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, петер сийярто, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан

"Без конкретных объяснений": Сийярто высказался об отказе Зеленского от разговора с Орбаном

07:15 23.12.2024 (обновлено: 07:26 23.12.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
"Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично", – сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.
"Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом - ред.). Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России (Владимиром Путиным - ред.) и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше", – сказал Сийярто.
Недавно Зеленский обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто указал, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Подробнее о попытках Венгрии урегулировать конфликт - в материале Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияПетер СийяртоРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Орбан
 
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