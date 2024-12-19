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Путин рассказал, как решить палестинскую проблему

Путин рассказал, как решить палестинскую проблему - 19.12.2024 Украина.ру

Путин рассказал, как решить палестинскую проблему

Израильско-палестинский конфликт может быть решён только на основе международного права. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T15:23

2024-12-19T15:23

2024-12-19T15:23

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Отвечая на вопрос журналиста из Турции, Путин отметил, что Израиль является главным бенефициаром происходящего в Сирии.Путин напомнил о резолюции ООН, предписывающей создать палестинское государство. Израиль этому противится, палестино-израильский конфликт продолжается. Армия Израиля использует методы, достойные осуждения, считает российский лидер.Сирия частично оккупирована Израилем, отметил президент России. Недавно израильская армия расширила своё присутствие на оккупированных сирийских территориях.Москва контактирует с группировками, которые фактически захватили власть в Сирии, сообщил Путин. по его мнению, необходимо задействовать механизмы дипломатии для решения проблемы Сирии."То же самое касается Ливана", - добавил президент России.Он также обратил внимание на озабоченность Турции деятельностью курдской рабочей партии. по мнению Путина, Эрдоган может решиться на новую операцию турецкой армии на территории соседней Сирии.Несмотря на множество проблем, вопросы Палестины и Сирии, Ливана и Курдистана надо решать на основе международного права, констатировал президент России."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.

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