Путин рассказал, как решить палестинскую проблему - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059808945.html
Путин рассказал, как решить палестинскую проблему
Путин рассказал, как решить палестинскую проблему - 19.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал, как решить палестинскую проблему
Израильско-палестинский конфликт может быть решён только на основе международного права. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T15:23
2024-12-19T15:23
новости
сирия
израиль
россия
владимир путин
эрдоган
оон
международные отношения
международное право
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807357_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_00e623c3e8ede2927c7b5d6dea75c364.jpg
Отвечая на вопрос журналиста из Турции, Путин отметил, что Израиль является главным бенефициаром происходящего в Сирии.Путин напомнил о резолюции ООН, предписывающей создать палестинское государство. Израиль этому противится, палестино-израильский конфликт продолжается. Армия Израиля использует методы, достойные осуждения, считает российский лидер.Сирия частично оккупирована Израилем, отметил президент России. Недавно израильская армия расширила своё присутствие на оккупированных сирийских территориях.Москва контактирует с группировками, которые фактически захватили власть в Сирии, сообщил Путин. по его мнению, необходимо задействовать механизмы дипломатии для решения проблемы Сирии."То же самое касается Ливана", - добавил президент России.Он также обратил внимание на озабоченность Турции деятельностью курдской рабочей партии. по мнению Путина, Эрдоган может решиться на новую операцию турецкой армии на территории соседней Сирии.Несмотря на множество проблем, вопросы Палестины и Сирии, Ливана и Курдистана надо решать на основе международного права, констатировал президент России."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
сирия
израиль
россия
палестина
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807357_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65aa135e6457b3d05d6c4b7739fabff1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, израиль, россия, владимир путин, эрдоган, оон, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, восток, палестино-израильский конфликт, палестина, турция
Новости, Сирия, Израиль, Россия, Владимир Путин, Эрдоган, ООН, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, Восток, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Турция

Путин рассказал, как решить палестинскую проблему

15:23 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Израильско-палестинский конфликт может быть решён только на основе международного права. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Отвечая на вопрос журналиста из Турции, Путин отметил, что Израиль является главным бенефициаром происходящего в Сирии.
Путин напомнил о резолюции ООН, предписывающей создать палестинское государство. Израиль этому противится, палестино-израильский конфликт продолжается. Армия Израиля использует методы, достойные осуждения, считает российский лидер.
Сирия частично оккупирована Израилем, отметил президент России. Недавно израильская армия расширила своё присутствие на оккупированных сирийских территориях.
Москва контактирует с группировками, которые фактически захватили власть в Сирии, сообщил Путин. по его мнению, необходимо задействовать механизмы дипломатии для решения проблемы Сирии.
"То же самое касается Ливана", - добавил президент России.
Он также обратил внимание на озабоченность Турции деятельностью курдской рабочей партии. по мнению Путина, Эрдоган может решиться на новую операцию турецкой армии на территории соседней Сирии.
"Курды – серьёзные ребята, серьёзные бойцы, - сказал Путин. – Надо решать курдскую проблему".
Несмотря на множество проблем, вопросы Палестины и Сирии, Ливана и Курдистана надо решать на основе международного права, констатировал президент России.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
 
НовостиСирияИзраильРоссияВладимир ПутинЭрдоганООНмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикадипломатияВостокПалестино-израильский конфликтПалестинаТурция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
16:44Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
16:40Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным
16:36"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
16:30"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
16:26"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО
16:15Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
16:10Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
16:09Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит
16:02Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского
16:00От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким
15:54Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе
15:47Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
15:45Путин высказался о ставке ЦБ
15:28Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
15:23Путин рассказал, как решить палестинскую проблему
15:14Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
15:13Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
15:10Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи
15:02"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
Лента новостейМолния