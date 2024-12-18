https://ukraina.ru/20241218/1059749986.html

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта - 18.12.2024 Украина.ру

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признал, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя

2024-12-18T10:58

2024-12-18T10:58

2024-12-18T10:58

новости

россия

кремль

сша

дональд трамп

сергей нарышкин

служба внешней разведки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_1d13d2da42efacc2eb9feb66c28b34fc.jpg

Он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что РФ полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.Подробнее - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.

россия

кремль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, сша, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки