Зеленский признал, что боится заморозки конфликта - 18.12.2024 Украина.ру
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Зеленский признал, что боится заморозки конфликта
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта - 18.12.2024 Украина.ру
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признал, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя
2024-12-18T10:58
2024-12-18T10:58
новости
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сша
дональд трамп
сергей нарышкин
служба внешней разведки
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Он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что РФ полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.Подробнее - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, сша, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки
Новости, Россия, Кремль, США, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта

10:58 18.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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Владимир Зеленский, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признал, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя
Он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".
"Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он.
В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что РФ полностью владеет инициативой на поле боя.
В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Подробнее - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКремльСШАДональд ТрампСергей НарышкинСлужба внешней разведки
 
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