https://ukraina.ru/20241218/1059749986.html
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта - 18.12.2024 Украина.ру
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признал, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя
2024-12-18T10:58
2024-12-18T10:58
2024-12-18T10:58
новости
россия
кремль
сша
дональд трамп
сергей нарышкин
служба внешней разведки
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Он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что РФ полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.Подробнее - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, сша, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки
Новости, Россия, Кремль, США, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признал, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя
Он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".
"Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - заявил он.
В ноябре директор Службы внешней разведки
России Сергей Нарышкин
заявил, что дискуссии на Западе
о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что РФ полностью владеет инициативой на поле боя.
В Кремле
ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.