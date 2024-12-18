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Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ

Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ - 18.12.2024 Украина.ру

Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ

Украинская армия несёт тяжёлые потери в ходе СВО, а самой Украине угрожает утрата государственного суверенитета. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

2024-12-18T13:57

2024-12-18T13:57

2024-12-18T13:57

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Более 30 стран оказали Киеву помощь на $350 млрд., из которых $170 млрд составила военная помощь. Однако это не помогло военно-политическому руководству Украины добиться успехов, констатировал Герасимов, выступая на брифинге для атташе иностранных государств в России."Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту", - констатировал Герасимов.Армия России в ходе СВО освободила около 4,5 тысяч квадратных километров территории с более 190 населенными пунктами.По мнению Герасимова, в ходе СВО западными правительствами создан риск утраты Украиной государственного суверенитета.Он обратил внимание зарубежных военных атташе на участие в военном конфликте США. Ранее на эту тему: Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов Также на эту тему: Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды

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новости, россия, украина, запад, валерий герасимов, генштаб, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво