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Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ
Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ - 18.12.2024 Украина.ру
Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ
Украинская армия несёт тяжёлые потери в ходе СВО, а самой Украине угрожает утрата государственного суверенитета. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
2024-12-18T13:57
2024-12-18T13:57
2024-12-18T13:57
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Более 30 стран оказали Киеву помощь на $350 млрд., из которых $170 млрд составила военная помощь. Однако это не помогло военно-политическому руководству Украины добиться успехов, констатировал Герасимов, выступая на брифинге для атташе иностранных государств в России."Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту", - констатировал Герасимов.Армия России в ходе СВО освободила около 4,5 тысяч квадратных километров территории с более 190 населенными пунктами.По мнению Герасимова, в ходе СВО западными правительствами создан риск утраты Украиной государственного суверенитета.Он обратил внимание зарубежных военных атташе на участие в военном конфликте США. Ранее на эту тему: Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов Также на эту тему: Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды
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новости, россия, украина, запад, валерий герасимов, генштаб, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Валерий Герасимов, Генштаб, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО
Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ
Украинская армия несёт тяжёлые потери в ходе СВО, а самой Украине угрожает утрата государственного суверенитета. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Более 30 стран оказали Киеву помощь на $350 млрд., из которых $170 млрд составила военная помощь. Однако это не помогло военно-политическому руководству Украины добиться успехов, констатировал Герасимов, выступая на брифинге для атташе иностранных государств в России.
"Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада
, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту", - констатировал Герасимов.
Армия России в ходе СВО освободила около 4,5 тысяч квадратных километров территории с более 190 населенными пунктами.
"Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысяч орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня", - заявил начальник Генштаба ВС РФ.
По мнению Герасимова, в ходе СВО западными правительствами создан риск утраты Украиной государственного суверенитета.
"В стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение коллективный Запад в качестве заложников своих устремлений использует простых украинцев. Деструктивная политика киевского режима уже привела к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования, и как следствие - утрате государственного суверенитета", - констатировал глава российского Генштаба.
Он обратил внимание зарубежных военных атташе на участие в военном конфликте США.