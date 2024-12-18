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Сенатор Пушков назвал шансы Киева на вступление в НАТО нулевыми
Сенатор Пушков назвал шансы Киева на вступление в НАТО нулевыми - 18.12.2024 Украина.ру
Сенатор Пушков назвал шансы Киева на вступление в НАТО нулевыми
Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю. Таким мнением поделился сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2024-12-18T13:25
2024-12-18T13:25
2024-12-18T13:26
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"Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата. Таким образом, еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже", - написал Пушков.Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Часть членов альянса исключает присоединение страны к блоку до окончания конфликта.На днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, алексей пушков, россия, киев, дональд трамп, сергей рябков, нато
Новости, Украина, Алексей Пушков, Россия, Киев, Дональд Трамп, Сергей Рябков, НАТО
Сенатор Пушков назвал шансы Киева на вступление в НАТО нулевыми
13:25 18.12.2024 (обновлено: 13:26 18.12.2024)
Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю. Таким мнением поделился сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата. Таким образом, еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже", - написал Пушков.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Часть членов альянса исключает присоединение страны к блоку до окончания конфликта.
На днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков
в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.