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СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области

СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру

СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области

Возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который пытал и убивал российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2024-12-18T11:57

2024-12-18T11:57

2024-12-18T11:57

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Гражданин Бразилии подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области."Следствием установлено, что Рибейру ди Жезус принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. Он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - рассказали в СК РФ.Местонахождения бразильского наёмника и его подельников устанавливаются. Следователи пообещали установить все обстоятельства совершённых преступлений. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастным к их совершению.СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Также на эту тему: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове

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новости, курская область, россия, бразилия, вооруженные силы украины, ск рф, всу, иностранные наемники, военные преступления, пытки, минобороны рф, сво