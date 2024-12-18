СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру
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СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области
СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру
СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области
Возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который пытал и убивал российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2024-12-18T11:57
2024-12-18T11:57
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всу
иностранные наемники
военные преступления
пытки
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Гражданин Бразилии подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области."Следствием установлено, что Рибейру ди Жезус принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. Он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - рассказали в СК РФ.Местонахождения бразильского наёмника и его подельников устанавливаются. Следователи пообещали установить все обстоятельства совершённых преступлений. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастным к их совершению.СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Также на эту тему: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове
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новости, курская область, россия, бразилия, вооруженные силы украины, ск рф, всу, иностранные наемники, военные преступления, пытки, минобороны рф, сво
Новости, Курская область, Россия, Бразилия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, иностранные наемники, Военные преступления, пытки, Минобороны РФ, СВО

СК РФ разыскивает бразильского наёмника, пытавшего и убивавшего военнослужащих в Курской области

11:57 18.12.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который пытал и убивал российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Гражданин Бразилии подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области.
"Следствием установлено, что Рибейру ди Жезус принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. Он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - рассказали в СК РФ.
Местонахождения бразильского наёмника и его подельников устанавливаются. Следователи пообещали установить все обстоятельства совершённых преступлений. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастным к их совершению.
СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Также на эту тему: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове
 
НовостиКурская областьРоссияБразилияВооруженные силы УкраиныСК РФВСУиностранные наемникиВоенные преступленияпыткиМинобороны РФСВО
 
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