Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область - 18.12.2024 Украина.ру
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Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область
Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область - 18.12.2024 Украина.ру
Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область
Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T05:00
2024-12-18T05:00
новости
украина
брянская область
сумская область
всу
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черниговская область
наступление
вс рф
сво
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Ранее ветеран Первой чеченской кампании и уроженец Сумской области Виктор Кутырь предположил, что если Украина в политических целях предпримет наступление на Брянскую область, то она будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка и Погар.Во-первых, в этом случае фланги противника, как и во время курской авантюры, будут прикрыты естественными водными преградами: Десна-Днепр и Десна-Сейм. Во-вторых, взятие этих городов позволит установить контроль над трассами "Москва-Брянск-Киев" и "Брянск-Гомель".По мнению эксперта, для новой авантюры Украина могла что-то накопить и накопила. Но пока, то, что она накопила, по-прежнему сжигается в Курской области. Что касается Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы, указал медиаконсультант.Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года. В противном случае такая затея не имеет смысла, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241217/1059706793.html
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новости, украина, брянская область, сумская область, всу, чернигов, черниговская область, наступление, вс рф, сво, детали, спецоперация, граница
Новости, Украина, Брянская область, Сумская область, ВСУ, Чернигов, Черниговская область, наступление, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация, граница

Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область

05:00 18.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее ветеран Первой чеченской кампании и уроженец Сумской области Виктор Кутырь предположил, что если Украина в политических целях предпримет наступление на Брянскую область, то она будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка и Погар.
Во-первых, в этом случае фланги противника, как и во время курской авантюры, будут прикрыты естественными водными преградами: Десна-Днепр и Десна-Сейм. Во-вторых, взятие этих городов позволит установить контроль над трассами "Москва-Брянск-Киев" и "Брянск-Гомель".
По мнению эксперта, для новой авантюры Украина могла что-то накопить и накопила. Но пока, то, что она накопила, по-прежнему сжигается в Курской области.
Что касается Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы, указал медиаконсультант.
"Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — уточнил Зимовский.
Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года. В противном случае такая затея не имеет смысла, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 06:30
Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТОНам нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Их из-за бюрократических причин не рассматривают как потенциальных участников рынка. А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои.
 
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