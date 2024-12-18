https://ukraina.ru/20241218/1059714341.html

Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область

Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область - 18.12.2024 Украина.ру

Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область

Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T05:00

2024-12-18T05:00

2024-12-18T05:00

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Ранее ветеран Первой чеченской кампании и уроженец Сумской области Виктор Кутырь предположил, что если Украина в политических целях предпримет наступление на Брянскую область, то она будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка и Погар.Во-первых, в этом случае фланги противника, как и во время курской авантюры, будут прикрыты естественными водными преградами: Десна-Днепр и Десна-Сейм. Во-вторых, взятие этих городов позволит установить контроль над трассами "Москва-Брянск-Киев" и "Брянск-Гомель".По мнению эксперта, для новой авантюры Украина могла что-то накопить и накопила. Но пока, то, что она накопила, по-прежнему сжигается в Курской области. Что касается Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы, указал медиаконсультант.Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года. В противном случае такая затея не имеет смысла, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.

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