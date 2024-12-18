https://ukraina.ru/20241218/1059732952.html

"Там много упоротых нацистов": Зимовский о том, почему солдаты ВСУ выбирают смерть в Курской области

"Там много упоротых нацистов": Зимовский о том, почему солдаты ВСУ выбирают смерть в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру

"Там много упоротых нацистов": Зимовский о том, почему солдаты ВСУ выбирают смерть в Курской области

Пока ВСУ категорически не желают сдаваться в Курской области. Там много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем "сдаться на милость русским". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T06:30

2024-12-18T06:30

2024-12-18T06:30

новости

курская область

россия

плен

пленные

потери всу

окружение

оборона

вс рф

граница

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Трудно сказать, каким способом ВС РФ будут "стирать украинское пятно" в Курской области. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда ВСУ отрежут от выхода на границу, а все, кто не успеют выскочить, останутся в курской земле, рассказал эксперт.Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем "сдаться на милость русским", указал Зимовский. По его словам, проблема котлов и окружений не в том, чтобы просто кого-то закрыть. Дело в том, что нужно значительно усилить внешнюю сторону котла, чтобы ее не пробила идущая к противнику подмога, а это требует удвоенного количества войск, отметил специалист."Поэтому мы будем ориентироваться на выдавливание противника. А тут у меня оснований для оптимистичных прогнозов нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059688188.html

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новости, курская область, россия, плен, пленные, потери всу, окружение, оборона, вс рф, граница, сво, спецоперация