https://ukraina.ru/20241218/1059756511.html
Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев
Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев - 18.12.2024 Украина.ру
Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев
Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал цели убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также подробно рассказал о том, как и когда заболела политическая система Украины
2024-12-18T13:09
2024-12-18T13:09
2024-12-18T13:09
видео
суд
право
россия
украина
политик
общество
игорь кириллов
минобороны рф
сво
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00:29 - Об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова; 02:39 - Об отношении к судам и обвинениям на Украине; 05:50 - О приговоре, вынесенном украинской правозащитнице Елене Бережной; 08:11 - Когда на Украине исчезло право? 09:50 - Об украинских политиках; 15:40 - Когда заболела политическая система Украины? 21:10 - Об изменении сознания российского общества; 27:50 - Об изменении сознания украинского общества.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев
Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал цели убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также подробно рассказал о том, как и когда заболела политическая система Украины
00:29 - Об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова;
02:39 - Об отношении к судам и обвинениям на Украине;
05:50 - О приговоре, вынесенном украинской правозащитнице Елене Бережной;
08:11 - Когда на Украине исчезло право?
09:50 - Об украинских политиках;
15:40 - Когда заболела политическая система Украины?
21:10 - Об изменении сознания российского общества;
27:50 - Об изменении сознания украинского общества.