https://ukraina.ru/20241218/1059756511.html

Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев

Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев - 18.12.2024 Украина.ру

Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - Сергейцев

Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал цели убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также подробно рассказал о том, как и когда заболела политическая система Украины

2024-12-18T13:09

2024-12-18T13:09

2024-12-18T13:09

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00:29 - Об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова; 02:39 - Об отношении к судам и обвинениям на Украине; 05:50 - О приговоре, вынесенном украинской правозащитнице Елене Бережной; 08:11 - Когда на Украине исчезло право? 09:50 - Об украинских политиках; 15:40 - Когда заболела политическая система Украины? 21:10 - Об изменении сознания российского общества; 27:50 - Об изменении сознания украинского общества.

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