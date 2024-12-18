Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога - 18.12.2024 Украина.ру
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Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога
Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога - 18.12.2024 Украина.ру
Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога
Визит в Россию будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога пока не обсуждался. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-12-18T12:40
2024-12-18T12:49
новости
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кит келлог
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"Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал Песков.Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Келлог "открыт для встреч в Москве", если такие приглашения последуют.Агентство отметило, что "потенциальная открытость Келлога для поездки в Москву... стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне множества санкций, введенных против России с ... февраля 2022 года".Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц (Лондон, Париж и Рим) в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, кит келлог, россия, украина, дмитрий песков
Новости, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Россия, Украина, Дмитрий Песков

Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога

12:40 18.12.2024 (обновлено: 12:49 18.12.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Визит в Россию будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога пока не обсуждался. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал Песков.
Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Келлог "открыт для встреч в Москве", если такие приглашения последуют.
Агентство отметило, что "потенциальная открытость Келлога для поездки в Москву... стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне множества санкций, введенных против России с ... февраля 2022 года".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц (Лондон, Париж и Рим) в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампКит КеллогРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
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