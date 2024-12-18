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Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога

Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога - 18.12.2024 Украина.ру

Кремль высказался о возможном визите спецпосланника США Келлога

Визит в Россию будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога пока не обсуждался. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-12-18T12:40

2024-12-18T12:40

2024-12-18T12:49

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"Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал Песков.Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Келлог "открыт для встреч в Москве", если такие приглашения последуют.Агентство отметило, что "потенциальная открытость Келлога для поездки в Москву... стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне множества санкций, введенных против России с ... февраля 2022 года".Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц (Лондон, Париж и Рим) в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, кит келлог, россия, украина, дмитрий песков