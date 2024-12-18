Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ - 18.12.2024 Украина.ру
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Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ
Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ - 18.12.2024 Украина.ру
Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ
Сейчас российских военных на Украине находится на 100 тысяч больше, чем в прошлом, 2023 году. Такое заявление 18 декабря сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью французскому изданию Le Monde
2024-12-18T13:06
2024-12-18T13:06
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По словам Сырского, численность российского контингента на Украине постепенно увеличивается. Ряд экспертов отмечают, что таким образом в ВСУ могут пытаться оправдать свои неудачи на фронте и это также станет основанием требовать у Запада новой военной помощи.Однако на Украине не могут сойтись во мнении, сколько именно российских военных задействовано в СВО. Так, ранее Владимир Зеленский заявлял, что их количество равняется 800 тысяч человек. Были и другие версии."Представители военно-политического руководства [Украины] постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. Иногда даже заявляется, что перевес этот 5-8 кратный. И, на основании этого, идут призывы активизировать мобилизацию. В том числе и путем снижения нижней возрастной планки. Или даже призыва женщин. В то же время, исходя из называемых цифр численности ВСУ и действующей в Украине российской армии, такие заявления выглядят парадоксальными", - прокомментировало тему украинское издание "Страна.ua".Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в составе войск ВС РФ около 700 тысяч военных.Другие темы: К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово
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новости, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ

13:06 18.12.2024
 
© генштаб ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский
© генштаб ВСУ
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Сейчас российских военных на Украине находится на 100 тысяч больше, чем в прошлом, 2023 году. Такое заявление 18 декабря сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью французскому изданию Le Monde
По словам Сырского, численность российского контингента на Украине постепенно увеличивается.
Ряд экспертов отмечают, что таким образом в ВСУ могут пытаться оправдать свои неудачи на фронте и это также станет основанием требовать у Запада новой военной помощи.
Однако на Украине не могут сойтись во мнении, сколько именно российских военных задействовано в СВО. Так, ранее Владимир Зеленский заявлял, что их количество равняется 800 тысяч человек. Были и другие версии.
"Представители военно-политического руководства [Украины] постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. Иногда даже заявляется, что перевес этот 5-8 кратный. И, на основании этого, идут призывы активизировать мобилизацию. В том числе и путем снижения нижней возрастной планки. Или даже призыва женщин. В то же время, исходя из называемых цифр численности ВСУ и действующей в Украине российской армии, такие заявления выглядят парадоксальными", - прокомментировало тему украинское издание "Страна.ua".
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в составе войск ВС РФ около 700 тысяч военных.
16 декабря, 14:06
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