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Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ

Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ - 18.12.2024 Украина.ру

Сырский оправдал неудачи ВСУ численностью ВС РФ

Сейчас российских военных на Украине находится на 100 тысяч больше, чем в прошлом, 2023 году. Такое заявление 18 декабря сделал главком ВСУ Александр Сырский в интервью французскому изданию Le Monde

2024-12-18T13:06

2024-12-18T13:06

2024-12-18T13:06

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По словам Сырского, численность российского контингента на Украине постепенно увеличивается. Ряд экспертов отмечают, что таким образом в ВСУ могут пытаться оправдать свои неудачи на фронте и это также станет основанием требовать у Запада новой военной помощи.Однако на Украине не могут сойтись во мнении, сколько именно российских военных задействовано в СВО. Так, ранее Владимир Зеленский заявлял, что их количество равняется 800 тысяч человек. Были и другие версии."Представители военно-политического руководства [Украины] постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. Иногда даже заявляется, что перевес этот 5-8 кратный. И, на основании этого, идут призывы активизировать мобилизацию. В том числе и путем снижения нижней возрастной планки. Или даже призыва женщин. В то же время, исходя из называемых цифр численности ВСУ и действующей в Украине российской армии, такие заявления выглядят парадоксальными", - прокомментировало тему украинское издание "Страна.ua".Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в составе войск ВС РФ около 700 тысяч военных.Другие темы: К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово

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новости, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф