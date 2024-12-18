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Нашествие НЛО в США: back in the USSR?

Нашествие НЛО в США: back in the USSR? - 18.12.2024 Украина.ру

Нашествие НЛО в США: back in the USSR?

В последние дни, начиная с предвыборной кампании, в Соединенных Штатах Америки наблюдается настоящее изобилие неопознанных летающих объектов.

2024-12-18T13:51

2024-12-18T13:51

2024-12-18T14:39

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Причем эти инциденты не локализованы в каком-то одном регионе очень большой страны, раскинувшейся от Атлантического до Тихого океана. Например, сигналы поступают в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Вирджинии, Массачусетсе и Калифорнии.Хотя, впрочем, нельзя не отметить, что в Нью-Джерси НЛО резвятся больше всего. Шериф местного округа Оушен Майкл Мастронарди вообще заявил о 50 БПЛА, "прилетевших со стороны океана". Правда, как он сумел их так точно пересчитать, никому не понятно.Таинственные объекты в воздухе, не похожие по виду, звуку и скорости на самолеты и вертолеты, а зачастую даже на обычные беспилотники, фиксируются практически повсеместно.И не так уже редко их снимают на видео – прямо на мобильные телефоны, которые имеются сегодня буквально у каждого среднестатистического гражданина.Поначалу все это принимали за достаточно банальные беспилотные летательные аппараты. Но в районе работы предполагаемых дронов почему-то ни разу не находили владельцев, способных направлять их полет. Да и по размерам объекты, как правило, казались, побольше дешевых дронов из супермаркетов.Если кого-то и ловили, то это явно оказывались случайные люди, придраться к которым у правоохранителей по горячим следам не вышло.Однако у следователей (а делом об НЛО занимаются чуть ли не все компетентные службы, от местных шерифов до могущественных спецслужб) все же появилась некое подобие зацепки – если, конечно, они не подыгрывают властям, выдавая желательное за действительноеНекоторые опрошенные свидетели показали, что иногда американские НЛО проносились над запретными зонами и критически важными объектами военно-технической инфраструктуры.Хотя, впрочем, другие наблюдали летающие диковины из своих окон, над самыми обычными жилыми кварталами, в которых прятать как будто бы совершенно нечего.Вот только неполный список мест, где фиксировали странные объекты в воздухе, невидимые для серьезных радаров:– Арсенал Пикатинни, военный исследовательский центр в штате Нью-Джерси.– Специальная станция по испытанию вооружения Эрл ВМС США вблизи Миддлтауна – опять-таки, штат Нью-Джерси.– Национальный гольф-клуб Дональда Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси – в котором теоретически мог появиться известный своим пристрастием к этой игре богачей избранный президент Америки.– База военно-воздушных сил США в Райт-Паттерсон в штат Огайо. Причем сделать свою работу и перехватить неопознанный летающий объект военные самолеты по каким-то причинам не смогли.– Аэропорт Стюарт в Нью-Уинсор, штат Нью-Йорк.Однако, в соцсетях поговаривают, что некоторые локации якобы не указывают, потому что они излишне секретные.Не следует полагать, что тема НЛО угнездилась где-нибудь на страницах условной желтой прессы – то есть, на не очень добросовестных сайтах.Комментарии по этому поводу во всю дают серьезные люди, облеченные реальной политической властью.К примеру, достаточно влиятельный сенатор от пока еще правящей Демократической партии Ричард Блюменталь, который входит в комитет сената по национальной безопасности, призвал сходу сбивать все непонятное и незарегистрированное, что будет обнаружено в американском небе.Тем временем в Пентагоне отрицают, что к появлению НЛО причастны иностранные государства – не объясняя, впрочем, что за этим стоит.В том же духе высказался 16 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби – заявляя, что в небе может пролетать все, что угодно, и стрельба по таким загадочным летунам способна привести к серьезной трагедии.Ну а сам Дональд Трамп буквально накануне переизбрания официально пообещал рассекретить большую часть материалов о неопознанных летающих объектах, которая пока хранится в федеральных архивах под грифом "секретно".Естественно, сейчас он тоже не стал лезть за словом в карман:"Правительство знает, что происходит. Послушайте, наши военные знают, откуда взлетели беспилотники. Они знают, откуда они прилетели и куда отправились, и по какой-то причине они не хотят комментировать. Я думаю, им лучше сказать, что это такое. Наши военные знают, и наш президент знает. И по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении", – заявил Трамп.Тем не менее – попробуем ответить на вопрос: что все-таки стоит за американским нашествием НЛО, и почему это важно проанализировать на серьезном политическом сайте? Потому что, несмотря на то, что астрофизики категорически не верят в массовое переселение пришельцев и не наблюдают в космическом пространстве ничего аномального, тема таинственных объектов является сейчас в США абсолютно топовой.Версию о происках врагов, как мы уже убедились, отвергают сами западные военные. Хотя это, конечно, не значит, что у Китая, России или даже Северной Кореи нет прорывных дронов, способных в нужное время очень неприятно удивить своими возможностями американцев.Некоторые комментаторы убеждены, что речь идет о какой-то хитрой интриге Демпартии и подконтрольного ей военного министерства (как вы могли убедиться выше, на это без обиняков намекнул и сам Трамп), которые намерены дестабилизировать начало правления Дональда. И надо сказать определенные основания для этого действительно есть.Американская дрономания подозрительно совпала с победой республиканского президента. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи как раз из рядов Демократической партии. А заметающие следы своих нелицеприятных дел демократы, как минимум, не прочь отвлечь внимание от того, чем они занимались в каденцию Байдена.Однако, не отбрасывая полностью вторую версию, мы все же не можем не вспомнить очень подозрительную моду на НЛО, которая широко наблюдалась во время распада Советского СоюзаТогда во всех областях, краях и республиках – от Бреста до Владивостока – тоже встречали разнообразные неопознанные летающие объекты. Несмотря на то, что время было ещё довольно строгим, а никаких беспилотников не было и в помине.А потом они так же внезапно исчезли, словно по мановению руки. Социальные психологи видели в этом явлении глубокую общественную травму. Казавшиеся незыблемыми коммунистические идеалы рухнули, религия только восстанавливалась – и в этой ситуации общественного упадка миллионы людей видели то, чего в действительности не существовало.Так что очень возможно, что Америка тоже постепенно подходит к критической для себя черте.

https://ukraina.ru/20241218/1059754175.html

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эксклюзив, сша, нью-йорк, америка, дональд трамп, джон кирби, пентагон, демократическая партия