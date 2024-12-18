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ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. Главное на 13:00 18 декабря

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. Главное на 13:00 18 декабря - 18.12.2024 Украина.ру

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. Главное на 13:00 18 декабря

Сотрудниками ФСБ задержан подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника: ФСБ обещает разыскать всех причастных к теракту; в центре Киева СБУ проводит контрразведывательные мероприятия; боевые действия в зоне СВО продолжаются; украинские БПЛА сбиты над территорией России; в Курской области уничтожен танк Abrams

2024-12-18T13:01

2024-12-18T13:01

2024-12-18T13:01

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Задержан подозреваемый в убийстве генерала КирилловаПо информации Центра общественных связей ФСБ, в Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.Накануне, 17 декабря, возле своего дома на Рязанском проспекте в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также и его помощник."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г.р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в г. Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И.А., 1970 г.р., и его помощник - майор Поликарпов И.В., 1983 г.р.", — говорится в сообщении.Задержанный рассказал (опубликовано видео), что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома генерала Кириллова. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн режиме в город Днепропетровск (Днепр). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено им в действие.За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза, сообщили в ЦОС ФСБ.Сообщается также, что задержанный передан в Следственный комитет РФ, по совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 18 декабря, что Москва хорошо понимает цели организаторов этого теракта. По ее словам, которые приводит РИА Новости, генерал Кириллов сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия."Законные цели" и "паршивые шакалы"The Times назвала теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова "законным актом обороны". Комментируя эту публикацию, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по этой логике все принимавшие решение о военной помощи Киеву должностные лица стран НАТО участвуют в гибридной или обычной войне против России и потому должны рассматриваться как законная военная цель для РФ."У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в пункте 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания", - написал Медведев в своем телеграм-канале.СБУ кого-то ищет в центре КиеваСлужба безопасности Украины (СБУ) проводит "плановые контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева.Силовики ищут "запрещенные к обращению предметы" в офисах, многоэтажках, кафе и других зданиях, проверяют граждан и проводят досмотр автомобилей.Боевые действияПо информации МО РФ, подразделения группировки российских воймск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Противник понес значительные потери.До 50 военнослужащих ВСУ потеряли на Харьковском направлении. В зоне действия группировки "Восток", которая продолжает продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронемашину Snatch производства Великобритании, САУ "Акация" и "Гвоздика".Карта паблика Deep State говорит о том, что ВС РФ продолжают окружать Курахово в ДНР, российские войска заняли Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, что в двух километрах от трассы на Курахово.По данным МО РФ, российские подразделения группировки войск "Центр" заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.ОбстрелыВоздушная тревога объявлена в среду в восьми областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры, тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Сумской областях Украины. Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове.В ночь на среду взрывы прогремели на окраинах Киева, Обухова и Вышгорода. По информации подполья, на атакованных ВС РФ объектах находились иностранные наёмники. В Сумах атаковано место дислокации ВСУ. Сообщается также о взрывах в Черкассах, в Харькове (поражена стоянка военной техники), в Светловодске и Кременчуге – по данным подполья, там поражены склады.В то же время ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. По информации МО РФ, в ночь на среду над тремя российскими областями были сбиты 4 украинских БПЛА: два – над Белгородской областью, и по одному над Брянской и Курской областями.Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населённых пунктов, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Обстрелам ВСУ подверглись Голая Пристань, Великие Копани, Малокаховка, Новая Каховка, Саги, Алёшки, Днепряны, Кардашинка и Корсунка.Ситуация в Курской областиКак информирует МО РФ, операторы БПЛА Крымских десантников обнаружили в Курской области танк Abrams производства США. "Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным "Чехов" – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована", - говорится в сообщении.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем"

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Сергей Зуев

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