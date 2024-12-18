Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Военную помощь Киеву в условиях СВО оказали более 30 стран на почти $170 млрд при общей сумме поддержки около $350 млрд. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Выступая на брифинге для атташе иностранных государств в России, начальник российского Генштаба сообщил цифры военной помощи нынешнему руководству Украины. По его словам, отмечается значительное увеличение такой помощи со стороны США и их союзников.
"На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", - сообщил Герасимов.
Он также отметил, что свыше 165 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку по стандартам НАТО. С февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, значительное количество боеприпасов различных типов.
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