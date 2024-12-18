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Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды

Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды - 18.12.2024 Украина.ру

Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды

Военную помощь Киеву в условиях СВО оказали более 30 стран на почти $170 млрд при общей сумме поддержки около $350 млрд. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

2024-12-18T13:47

2024-12-18T13:47

2024-12-18T13:47

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Выступая на брифинге для атташе иностранных государств в России, начальник российского Генштаба сообщил цифры военной помощи нынешнему руководству Украины. По его словам, отмечается значительное увеличение такой помощи со стороны США и их союзников.Он также отметил, что свыше 165 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку по стандартам НАТО. С февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, значительное количество боеприпасов различных типов.Ранее на эту тему: Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов Тем временем: ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово

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новости, украина, киев, россия, валерий герасимов, нато, сво, всу, военная помощь