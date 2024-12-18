Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059753188.html
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ
Российские военные стали прикреплять к беспилотникам, выполняющим роль истребителя, палки. Оказалось, что в бою это простой и быстрый способ поразить БПЛА противника как рыцарь копьем. Пример такой работы в своем телеграм-канале WarGonzo опубликовал военкор Семен Пегов
2024-12-18T12:27
2024-12-18T12:27
новости
россия
семен пегов
ростех
вооруженные силы украины
украина.ру
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059752896_0:0:406:228_1920x0_80_0_0_d46eac2d524f699c9bee6260a0beeb8a.png
Россия продолжает работу по усовершенствованию БПЛА и другой техники. Так, совсем недавно Госкорпорация Ростех продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал". Эти "малыши" в воздухе работают как беспилотники, а на земле - роботы.О них рассказал корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал".
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059752896_46:0:350:228_1920x0_80_0_0_1d54dc9fa44968a9d95fd9d6a7c3b784.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, семен пегов, ростех, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла
Новости, Россия, Семен Пегов, Ростех, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, БПЛА

Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ

12:27 18.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные стали прикреплять к беспилотникам, выполняющим роль истребителя, палки. Оказалось, что в бою это простой и быстрый способ поразить БПЛА противника как рыцарь копьем. Пример такой работы в своем телеграм-канале WarGonzo опубликовал военкор Семен Пегов
"Принцип простой, как и всё гениальное: шест привязывают ко дрону-камикадзе и таранят им залётную гостю. Пилотаж высшего уровня и показатель мастерства оператора – вставить [палку] прямо в винт", - написал военкор.
Россия продолжает работу по усовершенствованию БПЛА и другой техники. Так, совсем недавно Госкорпорация Ростех продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал". Эти "малыши" в воздухе работают как беспилотники, а на земле - роботы.
О них рассказал корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал".
 
НовостиРоссияСемен ПеговРостехВооруженные силы УкраиныУкраина.рудроныБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада
18:22Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские дети
18:08"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
18:03Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
18:00Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря
17:52Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
17:33Орбан уличил Зеленского в безответственности
17:22Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?
17:14СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
17:12"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине
17:09Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
17:05Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова
16:47ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
16:46Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
16:45Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина
16:35Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну
16:35"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
16:14"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
16:08Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
15:49Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
Лента новостейМолния