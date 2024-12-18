https://ukraina.ru/20241218/1059753188.html
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ
Российские военные стали прикреплять к беспилотникам, выполняющим роль истребителя, палки. Оказалось, что в бою это простой и быстрый способ поразить БПЛА противника как рыцарь копьем. Пример такой работы в своем телеграм-канале WarGonzo опубликовал военкор Семен Пегов
2024-12-18T12:27
2024-12-18T12:27
2024-12-18T12:27
новости
россия
семен пегов
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бпла
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Россия продолжает работу по усовершенствованию БПЛА и другой техники. Так, совсем недавно Госкорпорация Ростех продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал". Эти "малыши" в воздухе работают как беспилотники, а на земле - роботы.О них рассказал корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал".
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, семен пегов, ростех, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла
Новости, Россия, Семен Пегов, Ростех, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, БПЛА
Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ
Российские военные стали прикреплять к беспилотникам, выполняющим роль истребителя, палки. Оказалось, что в бою это простой и быстрый способ поразить БПЛА противника как рыцарь копьем. Пример такой работы в своем телеграм-канале WarGonzo опубликовал военкор Семен Пегов
"Принцип простой, как и всё гениальное: шест привязывают ко дрону-камикадзе и таранят им залётную гостю. Пилотаж высшего уровня и показатель мастерства оператора – вставить [палку] прямо в винт", - написал военкор.
Россия
продолжает работу по усовершенствованию БПЛА и другой техники. Так, совсем недавно Госкорпорация Ростех
продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал". Эти "малыши" в воздухе работают как беспилотники, а на земле - роботы.