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Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ

Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру

Рыцарские бои БПЛА: на видео попал момент, как российский FPV-дрон поразил "Бабу-Ягу" ВСУ

Российские военные стали прикреплять к беспилотникам, выполняющим роль истребителя, палки. Оказалось, что в бою это простой и быстрый способ поразить БПЛА противника как рыцарь копьем. Пример такой работы в своем телеграм-канале WarGonzo опубликовал военкор Семен Пегов

2024-12-18T12:27

2024-12-18T12:27

2024-12-18T12:27

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Россия продолжает работу по усовершенствованию БПЛА и другой техники. Так, совсем недавно Госкорпорация Ростех продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал". Эти "малыши" в воздухе работают как беспилотники, а на земле - роботы.О них рассказал корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал".

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новости, россия, семен пегов, ростех, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла